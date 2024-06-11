Военный эксперт назвал количество оккупантов, которые должны погибать в Украине, чтобы в России избавились от Путина

Полковник ВСУ и военный аналитик Петр Черник считает, что российский народ не способен свергнуть Путина, однако из-за социального напряжения это может сделать одна из групп в Кремле. По словам Черника, такое социальное напряжение в РФ может возникнуть из-за значительных потерь в войне в Украине.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" Петр Черник отметил, что россияне не способны к бунту. По его словам, единственный бунт, который был успешен в России, был совершен большевиками, но "его организовали элиты во главе с Лениным за немецкие деньги".

Именно элиты могут свергнуть Путина с трона в Кремле, считает Черник. По мнению военного эксперта, этому может способствовать потери России на войне в Украине.

"Если выходить на показатели 50-60 тыс. уничтоженных оккупантов ежемесячно, то это действительно приведет к очень мощному социальному напряжению в России. Этим социальным напряжением может воспользоваться одна из башен Кремля для отстранения от власти Путина", — заявил военный эксперт.

Петр Черник подчеркнул, что подобная попытка свержения режима Путина уже была во время бунта Пригожина. По словам полковника ВСУ, Пригожин действовал не сам и его мотивировала или заставила одна из кремлевских групп.

Напомним, что потери России на войне в Украине по данным генштаба ВСУ составили более 520 тыс. человек. Таким образом, средние ежемесячные потери россиян на войне достигают около 20 тыс. солдат. Однако в последние месяцы российские потери увеличились, в частности, в мае Силы обороны установили новый рекорд по этому показателю ликвидировав почти 39 тыс. оккупантов.

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