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Военный эксперт назвал количество оккупантов, которые должны погибать в Украине, чтобы в России избавились от Путина

Элиты в Кремле могут отстранить российского диктатора Владимира Путина из-за больших потерь на войне в Украине.

сегодня, 14:33
Автор:
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Slava Kot
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Полковник ВСУ и военный аналитик Петр Черник считает, что российский народ не способен свергнуть Путина, однако из-за социального напряжения это может сделать одна из групп в Кремле. По словам Черника, такое социальное напряжение в РФ может возникнуть из-за значительных потерь в войне в Украине.

Военный эксперт назвал количество оккупантов, которые должны погибать в Украине, чтобы в России избавились от Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" Петр Черник отметил, что россияне не способны к бунту. По его словам, единственный бунт, который был успешен в России, был совершен большевиками, но "его организовали элиты во главе с Лениным за немецкие деньги".

Именно элиты могут свергнуть Путина с трона в Кремле, считает Черник. По мнению военного эксперта, этому может способствовать потери России на войне в Украине.

"Если выходить на показатели 50-60 тыс. уничтоженных оккупантов ежемесячно, то это действительно приведет к очень мощному социальному напряжению в России. Этим социальным напряжением может воспользоваться одна из башен Кремля для отстранения от власти Путина", — заявил военный эксперт.

Петр Черник подчеркнул, что подобная попытка свержения режима Путина уже была во время бунта Пригожина. По словам полковника ВСУ, Пригожин действовал не сам и его мотивировала или заставила одна из кремлевских групп.

Напомним, что потери России на войне в Украине по данным генштаба ВСУ составили более 520 тыс. человек. Таким образом, средние ежемесячные потери россиян на войне достигают около 20 тыс. солдат. Однако в последние месяцы российские потери увеличились, в частности, в мае Силы обороны установили новый рекорд по этому показателю ликвидировав почти 39 тыс. оккупантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, как застовить Путина начать мирные переговоры на условиях Украины.

Также "Комментарии" писали о бывшем директоре ЦРУ, который назвал следующую страну, которая может стать жертвой режима Путина.



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