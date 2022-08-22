Военный эксперт: лишь два человека в мире могут повлиять на Путина

Достучаться к Владимиру Путину и заставить его прекратить войну против Украины способны лишь лидеры Турции и Китая. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире ТСН высказал военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ и консультант комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эксперт отметил, всем уже хорошо известно, что ни одна международная организация не имеет рычагов, чтобы как-то изменить решения Путина. Фактически такие организации, как ООН, ОБСЕ, Красный Крест, которые раньше имели вес во всем мире, теперь ничего не значат для кремлевской верхушки. Исходя из той ситуации, которая есть в мире, только два мировых лидера способны влиять на решения Путина – это глава Китая Си Цзиньпин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ступак считает, что российский президент дорожит хорошим отношением с этими двумя лидерами и он нуждается в их поддержке и защите.

"Это два человека, которые могут ему позвонить и сказать: "Володя, давай завязывай", — отметил Иван Ступак.

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