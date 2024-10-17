Военные КНДР в войне РФ против Украины: что говорят в НАТО

Как передает портал "Комментарии", генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не может подтвердить участие северокорейских военных в боевых действиях в Украине.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

"Я не могу подтвердить эти сообщения", – сказал Рютте, отвечая на вопрос о привлечении военных КНДР к боевым действиям РФ против Украины.

В то же время он отметил, что такие сообщения вызывают беспокойство.

"То, что мы точно знаем так это то, что Северная Корея помогает подпитывать военные усилия РФ против Украины. Мы решительно осуждаем углубление военного сотрудничества между РФ и Северной Кореей. Но на этой стадии мы не можем подтвердить сообщения, о которых вы упомянули", – заявил генсек.

Читайте также на портале "Комментарии" — очень много слухов и разной непроверенной информации в сети о возможном привлечении Россией северокорейских военных в войне против Украины. Но в Офисе президента советуют спокойно относится к этому. Такое заявление в интервью YouTube-каналу РБК-Украина сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Посмотрим на количество, на то, кто это будет. Потому что одно дело — это спецназ северокорейский, другое дело — мобилизованная армия. Это немножко разные составляющие. Во-вторых, если они будут переходить в приграничье, то кого они будут там заменять? Срочников российских? Так они не принимают участие в войне. То есть это не решает те вопросы, которые есть сегодня в ресурсах РФ. У них есть нарастающая проблема с точки зрения рекрутинговых мероприятий – не хватает денег. А Северная Корея не будет просто отдавать людей, чтобы они там где-то воевали", – высказался Подоляк.

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