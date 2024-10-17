У Зеленского объяснили, почему спокойно относятся к появлению военных КНДР в Украине

Очень много слухов и разной непроверенной информации в сети о возможном привлечении Россией северокорейских военных в войне против Украины. Но в Офисе президента советуют спокойно относится к этому. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью YouTube-каналу РБК-Украина сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

"Посмотрим на количество, на то, кто это будет. Потому что одно дело — это спецназ северокорейский, другое дело — мобилизованная армия. Это немножко разные составляющие. Во-вторых, если они будут переходить в приграничье, то кого они будут там заменять? Срочников российских? Так они не принимают участие в войне. То есть это не решает те вопросы, которые есть сегодня в ресурсах РФ. У них есть нарастающая проблема с точки зрения рекрутинговых мероприятий – не хватает денег. А Северная Корея не будет просто отдавать людей, чтобы они там где-то воевали", – высказался Подоляк.

По его мнению, Северная Корея продаст определенное количество своих военных за определенную сумму. И вот здесь, считает Михаил Подоляк, возникают вопросы, готова ли будет Россия заплатить эту сумму, эту большую кучу денег? И будут ли корейцы эффективным вложением этих денег?

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