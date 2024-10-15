Солдаты КНДР в Украине: повлияет ли это на ход войны, как отреагирует Запад

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о росте сотрудничества между Россией и Северной Кореей, которое теперь охватывает не только передачу оружия, но и военных из КНДР. Он подчеркнул, что это новый уровень поддержки, который Россия получает от Пхеньяна. В свою очередь, появилась информация о том, что российский диктатор Владимир Путин направил в Госдуму законопроект, предусматривающий ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Как теперь может измениться ход войны? Стоит ли ожидать ответную реакцию Запада? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Войска КНДР в Украине

Живое мясо в России добавляется

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что на сегодняшний день якобы идет речь о 3 тысячах военнослужащих Северной Кореи, которые, возможно, должны будут ближайшим время принять участие в боевых действиях в Украине на стороне РФ.

"Говорится о 3 тысячах. Однако точно никто не знает, на самом деле их 3000 или 300. Также неизвестно, насколько они готовы? Однако факт таков, что на прошлой неделе, все же, была уничтожена первая партия северокорейских военнослужащих. Об этом сообщало ГУР Минобороны. В разведке сообщали о 20 погибших северокорейских солдатах в результате украинского удара, но южнокорейский министр обороны говорит о шести. В любом случае счет уже открыт", – отметил Иван Ступак.

Что касается того, как это может повлиять на ход войны, то, отмечает эксперт, конечно, это негативный фактор для нас. Однако не столь критический, как может показаться на первый взгляд.

"Живое мясо в России прибавляется. Если говорим о 3 тысячах, то ежемесячно россияне вербовали на эту войну под 30 тысяч, а здесь 10%. То есть это даже не то, что за неделю они вербовали со всей России. Пробная партия, возможно, будет. Неизвестно, как северокорейские военные сработаются с россиянами, какие они воины будут и не разбежатся ли после первых же боев. В любом случае, это большие вызовы, в первую очередь, даже для Российской Федерации", – отметил собеседник портала "Комментарии".

При этом Иван Ступак не ожидает решительных действий от Запада на появление в Украине военных КНДР. Ведь в Соединенных Штатах на первом месте выборы, они сейчас этим живут. До этого на первом плане находился ураган во Флориде. Они занимались только этой проблемой. Возможно, будет какая-то реакция, когда будет сформирована новая Администрация.

"От Европы тоже ничего не ожидаю. Уже было фиаско Европейского Союза по поводу вынудить Ближний Восток не помогать Российской Федерации. К сожалению, не получилось. Уговоры ни к чему не привели. Поэтому я не верю в то, что европейцы могут повлиять на Северную Корею", – подытожил эксперт.

Нужно будет переходить к принуждению

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян отметил, что данные события следует рассматривать шире, чем просто в контексте российско-украинской войны.

"Мы видим, что на фоне кризисных президентских выборов в США так называемая ось зла или, если сказать безоценочно, силы дестабилизации поднимают повсеместно ставки. Это делается для того, чтобы, если создастся окно возможностей для реализации своих амбиций, уже быть готовыми. Северная Корея подписывает договор с Россией и увеличивая очевидно контингент, который они направляют на помощь России, подрывает мосты и дороги на границе с Южной Кореей. Китай проводит морские учения, не скрывая их легенду по отработке морской блокады Тайваня. При этом по скоплению военных в Израиле прилетает новый дрон, который не был ранее замечен. Все это вместе говорит о том, что на разных участках как российско-украинской войны, то есть на европейском фронте, так и на тихоокеанском в разных точках, так и на Ближнем Востоке, повсюду идет повышение ставок. И, собственно, мы видим низкий старт для того, чтобы воспользоваться в случае кризисного хода выборов в Штатах", – отметил эксперт.

По его мнению, на этом фоне усиление сотрудничества между Северной Кореей и Россией не будет иметь критического значения для военной ситуации. Ибо, если посмотреть на баланс сил Южной Кореи и Северной Кореи, то становится очевидным, что у КНДР не такой уж большой запас, в том числе человеческий, который они могли бы выделить России. Поэтому, в первую очередь, это направлено на геополитическое повышение ставок в более широкой картине.

Что касается реакции Запада, то Олег Саакян говорит, что на такой шаг Северной Кореи, конечно, должна быть более решительная реакция западных партнеров по поддержке Украины, но именно из-за периода избирательной неопределенности такой реакции пока не последует.

"И стремление к жесткой реакции сейчас поляризует и фрагментирует западную коалицию внутри себя. Потому что есть часть стран из западной коалиции, которые выступают за более решительные шаги, а есть часть стран, которые не согласны. Именно этим и пользуется ось дестабилизации. В настоящее время Запад находится в подвешенном состоянии и не всегда реагирует достаточно быстро. Но это выступит дополнительным аргументом после завершения выборов в США и на период еще нахождения Байдена у власти, но, когда уже будет понятна конструкция по Конгрессу и кто будет преемником. В случае более благоприятной конструкции и некризисной передачи власти, мы можем уже в декабре увидеть переход от парадигмы сдерживания России к парадигме принуждения. Это может быть продемонстрировано только на участке русско-украинского фронта. Ибо стратегия сдерживания и непровоцирования, которую реализовывал Байден, тотально продемонстрировала свою провальность по всем направлениям. То, что Россия, Северная Корея, Китай, Иран со своими прокси подняли головы – все это следствие такого подхода. Поэтому Байдену, возможно, нужно будет фиксировать переговорную точку, но ничто не свидетельствует, что это возможно и что ось зла пойдет на какие-то договоренности. Соответственно, нужно будет переходить к принуждению", – констатировал Олег Саакян.

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