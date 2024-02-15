Военные говорят о частичном выходе из Авдеевки

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинские военные реагируют на возможный выход из некоторых позиций в Авдеевке. По их словам, это единственное правильное решение в этой ситуации, когда содержание солдат спровоцировало бы неоправданные потери.
Украина выводит некоторые войска из Авдеевки. Фото из открытых источников
Доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" отметил, что не слышал о выходе из всей Авдеевки, а только о возможном выводе из определенных участков. По его словам, не совсем хорошая идея воевать с россиянами в лобовых штурмах из-за разного соотношения сил в Авдеевке.
Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" считает правильным решение командования о выходе некоторых украинских подразделений из Авдеевки.
Напомним, что россияне продолжают наступление на Авдеевку в попытках захватить город и приблизились к дороге, которая является основной линией снабжения. На помощь в город срочно отправили 3-ю отдельную штурмовую бригаду. Кроме того, по словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия для поставки необходимых для обороны Авдеевки средств "задействована запасная логистическая артерия".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеран АТО назвал следующую цель россиян в случае захвата Авдеевки.
Также "Комментарии" писали о военном эксперте, который отметил, что в Авдеевке страшная мясорубка, которая выгодна Украине.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 14:42
Гарний тактичний хід від програшного командування? В нас єдиний рід військ яким пишається Фюрер, під назвою: "Закритикуй противника до смерті". Весь його склад з Божого народу.