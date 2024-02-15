Военные говорят о частичном выходе из Авдеевки

Украинские военные реагируют на возможный выход из некоторых позиций в Авдеевке. По их словам, это единственное правильное решение в этой ситуации, когда содержание солдат спровоцировало бы неоправданные потери.



Украина выводит некоторые войска из Авдеевки. Фото из открытых источников

Доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" отметил, что не слышал о выходе из всей Авдеевки, а только о возможном выводе из определенных участков. По его словам, не совсем хорошая идея воевать с россиянами в лобовых штурмах из-за разного соотношения сил в Авдеевке.

"О выходе из всего Авдоса пока не слышал, с самого рискованного участка возможно. Силы несопоставимы, таскаться с таким врагом в лобовых штурмах, как во времена Римской империи — не совсем хорошая идея. У меня была надежда на какой-то хороший тактический ход от нашего командования, но этого не произошло", — пишет военный в Telegram-канале.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" считает правильным решение командования о выходе некоторых украинских подразделений из Авдеевки.

"Ситуация, которая вырисовывалась последние дни, показывала, что если держать людей дальше — это будут просто неоправданные потери. Пацаны подтверждали, что ситуация тяжелая, возможно впоследствии смогу рассказать некоторые героические случаи. Хорошо, что командование приняло верное решение, единственное верное решение в этой ситуации", — пишет военный.

Напомним, что россияне продолжают наступление на Авдеевку в попытках захватить город и приблизились к дороге, которая является основной линией снабжения. На помощь в город срочно отправили 3-ю отдельную штурмовую бригаду. Кроме того, по словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия для поставки необходимых для обороны Авдеевки средств "задействована запасная логистическая артерия".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеран АТО назвал следующую цель россиян в случае захвата Авдеевки.

Также "Комментарии" писали о военном эксперте, который отметил, что в Авдеевке страшная мясорубка, которая выгодна Украине.