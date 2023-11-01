Военнопленный рассказал шокирующую правду: "офицеры – дерьмо, на людей им насрать!"

Российский военный из Омска Ильзас Жимбаев рассказал, что российской армии не хватает солдат, поэтому в штурмы идут саперы, связисты и даже повара. По его словам, российским офицерам безразлично на солдат.

Российский военнопленный рассказал правду о войне на Украине. Фото: скриншот с видео

Телеканал FreeДом опубликовал видео с татарином Ильзасом Жимбаевым, который был командиром отделения связи и попал в плен. По его словам, он постоянно находился в штабе, но за неимением пехотинцев командиры отправили его на штурм и не указали, что он пойдет на украинские позиции. Жибаев рассказал, что не хотел ехать на войну, а был мобилизован с помощью полиции.

По словам Жибаева, у российской армии проблемы с количеством солдат.

"Народа не хватало у нас в батальоне, и не только в батальоне — во всем полку мало людей. Нас двух связистов сняли со штаба и отправили", — говорит Ильзас Жимбаев.

Российский пленный рассказал, что руководство снимало с позиций артиллеристов, саперов и даже поваров, чтобы те ходили на штурм.

"Нам сказали взять точку на терриконе. Сказали, что там никого нет, будто бы в посадке сидят наши. Сказали брать минимум вооружения, только будете наблюдать", — говорит о приказах офицеров.

Как только они вошли в посадку, где должны были быть российские военные, их сразу оцепили украинские бойцы и взяли в плен, говорит Жимбаев. Российский военнопленный жалуется на командиров армии РФ.



"Офицеры – дерьмо. Им эти звездочки чтобы получить – полковники, генералы, а на людей они срать хотели, если честно. Это не только я так думаю, так все у нас думают", — утверждает Ильзас Жимбаев.

Пленный рассказал, что в его батальоне некоторые солдаты пытались получить ранения (стреляли по себе, просили товарищей, ломали руки), ведь "их гнали как скот" на штурм. Кроме того, россияне отправляют контрактников на фронт уже через три дня после учения и подписания контракта с армией РФ.

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