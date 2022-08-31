Военная осень-2022: чего ожидать и почему – есть ли смысл надеяться на переговоры

Украина входит в военную осень-2022. Чего ожидать и почему? Кто и где может наступать? Сохранилась ли вероятность переговоров? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Военные успехи или провалы сторон будут прямо играть на перспективу переговорного процесса

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко отмечает, что осень ознаменует следующий этап российско-украинской войны, последние подготовительные штрихи к которому украинцы уже видят в преддверии сентября на южном направлении.

"С одной стороны, украинская сторона имеет тактическую задачу переломить ход войны, перейдя к отчетливому контрнаступлению, а также сорвать проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях. Да, количество полученного от Запада вооружения далеко от потребности, но мотивация украинских войск позволяет сегодня делать новаторские шаги для выбивания врага с подготовленных линий обороны и отрезания агрессора от тылового снабжения. С другой стороны, мы видим перебрасывание к нашей стране подразделений российского третьего армейского корпуса, который призван усилить уставшую группировку войск агрессора. Однако данное дополнение не сможет добавить качественного наступательного потенциала, а лишь попробует добавить балов позиционному формату военных действий", – поясняет эксперт.

По его мнению, основные активности на фронте будут проходить в первую половину осени. После этого Россия, скорее всего, перейдет к интенсифицированному обстрелу нашей электрической и тепловой генерации, считает Игорь Чаленко. И война на истощение выйдет на новый уровень.

"Конечно же, военные успехи или провалы сторон будут прямо играть на перспективу переговорного процесса, – уверяет руководитель ЦАС. – Очевидно, что ряд стран старой Европы, а также Турция, хотят свести лично Зеленского и Путина в ближайшие месяцы не то на Бали на полях саммита G-20, не то в Анкаре/Стамбуле. Однако украинская сторона прекрасно осознаёт, что любой скорый переговорный процесс о некоем формате перемирия лишь отстрочит дальнейшую агрессию и даст кремлевскому режиму подготовиться с учетом прошлых ошибок. Масштабирование "зернового формата" здесь также не к месту. Поскольку, с одной стороны мы видим работающий вывоз украинского продовольствия, а с другой – Турция пропускает через Босфор ракеты для российских комплексов С 300".

Игорь Чаленко напоминает о недавней информации касательно увеличения масштабов обучения украинских военнослужащих в Великобритании и странах ЕС, а также намеки о серьезных результатах будущей встречи формата "Рамштайн" (пройдет 8 сентября в Германии). Это свидетельствуют, считает эксперт, что основная ставка делается на масштабную освободительную кампанию в следующем году.

"Но, для того, чтобы она состоялась, мы должны сломить определенный статус-кво на поле боя в осенний сезон", – резюмирует Игорь Чаленко.

Путин будет бороться за Херсон до последнего

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что за стол переговоров ни Россия, ни Украина осенью не сядут. По его мнению, пока каждая из сторон верит в возможность вооруженного разрешения конфликта, никто не будет серьезно заинтересован в дипломатическом варианте.

"Военные действия сторон осенью зависят от успеха действий ВСУ в Херсонской области, – отмечает Николай Мельник. – Если украинцам удастся прорвать оборону врага и войти в Херсон, то велика вероятность российского наступления (возможно демонстрационного) с Севера и с привлечением Беларуси. Ведь потеря Херсона – это мощный удар для Путина. Возможно, даже начало его политической смерти. Начнутся центробежные процессы внутри российских элит. А те региональные лидеры, которые сейчас настроены на его поддержку (как тот же руководитель Чечни – Кадыров), окончательно поймут, что российское оружие далеко не такое мощное, как казалось. И начнут сосредотачиваться на создании собственных армий – для будущей войны, но уже за освобождение от российской оккупации своих земель. Возрастут реакционные настроение внутри всего российского общества. Фанатики типа Гиркина будут поднимать вопрос, что Путин не умеет "собирать земли", что его следует убрать ради сохранения РФ".

Так что, продолжает эксперт, Путин будет бороться за Херсон до последнего. И если нам всё же удастся его отбить, следует ожидать эскалации конфликта по всей линии украинской границы, соприкасающейся с российскими и белорусскими кордонами.

"Очень опасным остается Волынское направление, – акцентирует Николай Мельник. – И я переживаю, что в случае критичной для РФ ситуации на юге, Кремль вынудит белорусскую армию перейти украинскую границу".

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