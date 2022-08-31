Военная осень-2022: чего ожидать и почему – есть ли смысл надеяться на переговоры

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Кравцев Сергей
Украина входит в военную осень-2022. Чего ожидать и почему? Кто и где может наступать? Сохранилась ли вероятность переговоров? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Война в Украине. Фото: Минобороны Украины
Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко отмечает, что осень ознаменует следующий этап российско-украинской войны, последние подготовительные штрихи к которому украинцы уже видят в преддверии сентября на южном направлении.
По его мнению, основные активности на фронте будут проходить в первую половину осени. После этого Россия, скорее всего, перейдет к интенсифицированному обстрелу нашей электрической и тепловой генерации, считает Игорь Чаленко. И война на истощение выйдет на новый уровень.
"Конечно же, военные успехи или провалы сторон будут прямо играть на перспективу переговорного процесса, – уверяет руководитель ЦАС. – Очевидно, что ряд стран старой Европы, а также Турция, хотят свести лично Зеленского и Путина в ближайшие месяцы не то на Бали на полях саммита G-20, не то в Анкаре/Стамбуле. Однако украинская сторона прекрасно осознаёт, что любой скорый переговорный процесс о некоем формате перемирия лишь отстрочит дальнейшую агрессию и даст кремлевскому режиму подготовиться с учетом прошлых ошибок. Масштабирование "зернового формата" здесь также не к месту. Поскольку, с одной стороны мы видим работающий вывоз украинского продовольствия, а с другой – Турция пропускает через Босфор ракеты для российских комплексов С 300".
Игорь Чаленко напоминает о недавней информации касательно увеличения масштабов обучения украинских военнослужащих в Великобритании и странах ЕС, а также намеки о серьезных результатах будущей встречи формата "Рамштайн" (пройдет 8 сентября в Германии). Это свидетельствуют, считает эксперт, что основная ставка делается на масштабную освободительную кампанию в следующем году.
Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что за стол переговоров ни Россия, ни Украина осенью не сядут. По его мнению, пока каждая из сторон верит в возможность вооруженного разрешения конфликта, никто не будет серьезно заинтересован в дипломатическом варианте.
Так что, продолжает эксперт, Путин будет бороться за Херсон до последнего. И если нам всё же удастся его отбить, следует ожидать эскалации конфликта по всей линии украинской границы, соприкасающейся с российскими и белорусскими кордонами.
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