Уже контрнаступление или еще нет: что происходит на юге – как ситуация может развиваться дальше

Украинские силы начали активное продвижение на южном направлении. Это подтвердил в вечернем обращении 29 августа и президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что военно-политическое руководство не будет раскрывать своих дальнейших планов (логично для войны). О чем говорит такой ход ВСУ? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Если действия на южном направлении будут развиваться по плану, это освобождение станет ближе

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин обращает внимание, что и до вчерашнего дня на южном направлении – Херсонская, Николаевская области – шли боевые действия. И довольно активные.

"Но, если там в данный момент началась военная операция, то до завершения никто не станет комментировать ее ход. И президент Украины сделал во время традиционного вечернего обращения верные акценты. Никто не будет раскрывать планы, замыслы, которые пытаются воплотить украинские военнослужащие", – подчеркивает Влад Волошин.

Также следует понимать, продолжает он, что подобная операция состоит из ряда моментов, ряда составляющих. Где-то могут быть удачи, где-то – неудачи. И абсолютно логично, чтобы вокруг таких действий было как можно меньше шума.

"В то же время, – отмечает эксперт, – о том, что это серьезная операция, говорит тот факт, что мы видим ее воплощение во многих составляющих. Идут удары по мостам, складам противника, местам его сосредоточения на южном направлении. Происходят комплексные активные действия. Виден четко продуманный план… И президент, опять же, прав, говоря, что основная цель – освобождение ВСЕХ наших территорий. Это и Херсонская область, и Николаевская с Запорожской, и Харьковская, и акватории наших морей – Черного и Азовского, и – со временем – Донбасс и Крым. То есть, речь об освобождении ВСЕЙ Украины. И если действия на южном направлении будут развиваться по плану, это освобождение станет ближе".

Сейчас на юге скорее происходит своеобразная разведка боем, начальная стадия

По мнению военного обозревателя, эксперта в сфере безопасности Олега Старикова, активная фаза боевых действий на юге Украины свидетельствует, что вооруженный конфликт вошел в новую стадию эскалации.

"Но говорить о контрнаступлении как это трактует военная наука и военное искусство – пока рано. Сейчас скорее происходит своеобразная разведка боем. Начальная стадия. Подготовка к активной фазе, – поясняет эксперт. – ВСУ с помощью разведки определили, где дислоцируется сухопутная составляющая противника. Теперь важно понять, где у противника артиллерия, РСЗО, средства ПВО. Как только всё необходимое будет доразведано, Генштаб внесет необходимые коррективы в проведение операции, доложит высшему военно-политическому руководству – и будет принято соответствующее решение".

А излишние реляции сейчас ни к чему, уверен Олег Стариков.

"Я бы поостерегся делать сейчас какие-то громкие заявления, детальные разборы операций, ее возможного продолжения и исхода. Следует подождать – и ориентироваться исключительно на официальные сообщения Генштаба ВСУ", – резюмирует эксперт.

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