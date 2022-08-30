Стало известно, какие потери понесли россияне во время контрнаступления Украины



















29 августа произошло контрнаступление украинских сил на южном направлении и уже известно количество ликвидированных кафиров и уничтоженной техники. Об этом сообщил представитель ОК "Юг" Владислав Назаров на официальной странице в Facebook "Оперативное командование Юг".

Контрнаступление ВСУ. Фото из открытых источников

По его словам обстоятельства в операционной зоне стабильно напряжены. Враг и дальше продолжает боевые действия с ротацией подразделений. И показывает свою силу из-за авиационных ударов. Всего русские войска атаковали 5 раз украинские позиции, но все разы безрезультатно.





В то время как украинская артиллерия наносила точные удары сразу по 30 пунктам управления врага на южных оккупированных территориях. Так, потери врага составили 82 единицы личного состава и 30 единиц техники. Среди наибольших потерь можно выделить:



ЗРС С-300;



2 танка Т-72;

11 гаубиц "МСТА-б" и самоходная гаубица "Акация";

3 системы "ГРАД", "УРАГАН", "Сонцепек";

Самоходные установки "Гиацинт-С", "Нона-С";

120 мм мобильный миномет;

6 единиц бронированной техники;

3 склада боеприпасов.

Также было доложено об уничтожении переправы через реку Днепр в районе села Львове. Окончательные потери врага будут известны позже.

Спикер Владислав Назаров в конце сообщения попросил всех соблюдать безопасность и относиться с пониманием ограничений в рамках военного положения и доверять силам обороны.



Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрывах в Херсоне. Скорее всего, это украинские силы наносили удары по Антоновскому мосту.



Также "Комментарии" публиковали фотографии наполнения ракеты, попавшей в парк города Николаева.



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