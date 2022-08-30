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Стало известно, какие потери понесли россияне во время контрнаступления Украины

Известны результаты контрнаступления украинских войск

сегодня, 07:29 comments2326
Автор:

Slava Kot
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29 августа произошло контрнаступление украинских сил на южном направлении и уже известно количество ликвидированных кафиров и уничтоженной техники. Об этом сообщил представитель ОК "Юг" Владислав Назаров на официальной странице в Facebook "Оперативное командование Юг".

Стало известно, какие потери понесли россияне во время контрнаступления Украины

Контрнаступление ВСУ. Фото из открытых источников

По его словам обстоятельства в операционной зоне стабильно напряжены. Враг и дальше продолжает боевые действия с ротацией подразделений. И показывает свою силу из-за авиационных ударов. Всего русские войска атаковали 5 раз украинские позиции, но все разы безрезультатно.


В то время как украинская артиллерия наносила точные удары сразу по 30 пунктам управления врага на южных оккупированных территориях. Так, потери врага составили 82 единицы личного состава и 30 единиц техники. Среди наибольших потерь можно выделить:

  • ЗРС С-300;
  • 2 танка Т-72;
  • 11 гаубиц "МСТА-б" и самоходная гаубица "Акация";
  • 3 системы "ГРАД", "УРАГАН", "Сонцепек";
  • Самоходные установки "Гиацинт-С", "Нона-С";
  • 120 мм мобильный миномет;
  • 6 единиц бронированной техники;
  • 3 склада боеприпасов.

Также было доложено об уничтожении переправы через реку Днепр в районе села Львове. Окончательные потери врага будут известны позже.

Спикер Владислав Назаров в конце сообщения попросил всех соблюдать безопасность и относиться с пониманием ограничений в рамках военного положения и доверять силам обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрывах в Херсоне. Скорее всего, это украинские силы наносили удары по Антоновскому мосту.

Также "Комментарии" публиковали фотографии наполнения ракеты, попавшей в парк города Николаева.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=5511613155526143
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