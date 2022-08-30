Стало известно, какие потери понесли россияне во время контрнаступления Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
29 августа произошло контрнаступление украинских сил на южном направлении и уже известно количество ликвидированных кафиров и уничтоженной техники. Об этом сообщил представитель ОК "Юг" Владислав Назаров на официальной странице в Facebook "Оперативное командование Юг".
Контрнаступление ВСУ. Фото из открытых источников
По его словам обстоятельства в операционной зоне стабильно напряжены. Враг и дальше продолжает боевые действия с ротацией подразделений. И показывает свою силу из-за авиационных ударов. Всего русские войска атаковали 5 раз украинские позиции, но все разы безрезультатно.
В то время как украинская артиллерия наносила точные удары сразу по 30 пунктам управления врага на южных оккупированных территориях. Так, потери врага составили 82 единицы личного состава и 30 единиц техники. Среди наибольших потерь можно выделить:
Также было доложено об уничтожении переправы через реку Днепр в районе села Львове. Окончательные потери врага будут известны позже.
Спикер Владислав Назаров в конце сообщения попросил всех соблюдать безопасность и относиться с пониманием ограничений в рамках военного положения и доверять силам обороны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрывах в Херсоне. Скорее всего, это украинские силы наносили удары по Антоновскому мосту.
Также "Комментарии" публиковали фотографии наполнения ракеты, попавшей в парк города Николаева.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости