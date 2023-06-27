logo

BTC/USD

30649.48

ETH/USD

1888.36

LTC/USD

87.79

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военкомы начали вручать повестки под видеозапись
commentss НОВОСТИ Все новости

Военкомы начали вручать повестки под видеозапись

Сотрудников ТЦК вооружили бодикамерами, которые раньше можно было увидеть только на сотрудниках полиции

27 июня 2023, 20:32
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Работники Черниговского Территориального центра комплектации получили бодикамеры, на которые они будут фиксировать свою работу, в частности, вручение повесток. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Фокус".

Военкомы начали вручать повестки под видеозапись

Бодикамера

Ожидается, что видеозаписи этих камер вечером работники ТЦК будут сдавать на проверку. Вероятно, они помогут разрешать конфликтные ситуации, которые периодически возникают между работниками ТЦК и некоторыми из "призывников".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По словам адвоката Максима Дзыковского, разрешение на ношение бодикамер не регулируется действующим законодательством, их использование может быть введено внутренними служебными инструкциями ТЦК.

Если раньше процесс вручения повесток фиксировали только граждане, то теперь снимать будет и другая сторона – военкомы.

Благодаря этому дополнительный рычаг для воздействия получают не только работники военкоматов, но и сами военнообязанные. Они теперь смогут оспорить незаконные действия работников ТЦК.

"Прежде всего, эти изменения на руку военнообязанным, а не работникам ТЦК. Им было бы проще доставить (военнообязанного в военкомат — ред.), а доказательств нарушения нет. Пришел добровольно, какие вопросы", — рассуждает адвокат.

Тем временем, стало известно, кто был готов оборонять Путина в Москве. Лукашенко раскрыл подробности подготовки обороны Москвы от отрядов ЧВК "Вагнер".

Зашли ли ВСУ в Бахмут: ответ Минобороны. Наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже четвертый день и ВСУ ежедневно продвигаются по флангам.

А Юрий Игнат критически отреагировал на информацию о начале обучения украинских пилотов. 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!