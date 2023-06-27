Военкомы начали вручать повестки под видеозапись

Работники Черниговского Территориального центра комплектации получили бодикамеры, на которые они будут фиксировать свою работу, в частности, вручение повесток. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Фокус".

Бодикамера

Ожидается, что видеозаписи этих камер вечером работники ТЦК будут сдавать на проверку. Вероятно, они помогут разрешать конфликтные ситуации, которые периодически возникают между работниками ТЦК и некоторыми из "призывников".

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По словам адвоката Максима Дзыковского, разрешение на ношение бодикамер не регулируется действующим законодательством, их использование может быть введено внутренними служебными инструкциями ТЦК.

Если раньше процесс вручения повесток фиксировали только граждане, то теперь снимать будет и другая сторона – военкомы.

Благодаря этому дополнительный рычаг для воздействия получают не только работники военкоматов, но и сами военнообязанные. Они теперь смогут оспорить незаконные действия работников ТЦК.

"Прежде всего, эти изменения на руку военнообязанным, а не работникам ТЦК. Им было бы проще доставить (военнообязанного в военкомат — ред.), а доказательств нарушения нет. Пришел добровольно, какие вопросы", — рассуждает адвокат.

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