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Во временно оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв

В оккупированном Крыму сообщают о мощном взрыве в Симферополе

сегодня, 07:05 comments1582
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ночью во временно оккупированном Крыму был слышен сильный взрыв. Мощность ударной волны была настолько сильной, что ее слышали сразу в нескольких населенных пунктах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Во временно оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв

Крым. Фото из открытых источников

"Из Симферополя и Перевального сообщают о громком взрыве... Взрыв также слышали в Бахчисарайском районе и в Алуште", — говорится в сообщении.


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При этом подробности о происшествии пока неизвестны.

Представители оккупационных "властей" ситуацию с очередной "бавовной" не комментируют.

Местные жители в сети делятся информацией, что в некоторых селах Бахчисарайского района от взрыва сработали сигнализации автомобилей.

Отметим, с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Удары по полуострову уже носят систематический характер. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — способны ли украинские дроны уничтожить флагман российского флота – о чем говорят повторные атаки.                                                                       

Также издание "Комментарии" сообщало — какое значение имеют удары по России и Крыму – будет ли продолжение.



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Источник: https://t.me/Crimeanwind/39901
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