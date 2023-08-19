Во временно оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв

Ночью во временно оккупированном Крыму был слышен сильный взрыв. Мощность ударной волны была настолько сильной, что ее слышали сразу в нескольких населенных пунктах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Крым. Фото из открытых источников

"Из Симферополя и Перевального сообщают о громком взрыве... Взрыв также слышали в Бахчисарайском районе и в Алуште", — говорится в сообщении.

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При этом подробности о происшествии пока неизвестны.

Представители оккупационных "властей" ситуацию с очередной "бавовной" не комментируют.

Местные жители в сети делятся информацией, что в некоторых селах Бахчисарайского района от взрыва сработали сигнализации автомобилей.

Отметим, с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Удары по полуострову уже носят систематический характер. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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