Способны ли украинские дроны уничтожить флагман российского флота – о чем говорят повторные атаки

Еще какое-то время назад сложно было себе даже представить, что в Кремле будут жаловаться на атаки украинских дронов, то теперь это реальность. Так в РФ заявляют об атаках беспилотников на Москву, а также на корабли Черноморского флота в Крыму. Конечно же, россияне традиционно заявляют, что они с атаками справились, но сам факт атак отрицать уже нельзя. Действительно ли украинские дроны представляют опасность для российских кораблей? Почему во время повторной атаки на Москву беспилотники повторно ударили по башне "Москва-Сити"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Украинские дроны. Фото: из открытых источников

Противник отработал противодиверсионную оборону как во время стоянки на якоре, так и во время передвижения

Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" заявил, что мощность украинских надводных дронов сегодня такова, что может получить серьёзное повреждение, а то и быть полностью потоплен любой корабль Российского флота.

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Эксперт обратил внимание на заявления Министерства обороны РФ о том, что украинские безэкипажные катера атаковали патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков". Андрей Рыженко отметил, что по данным противника, все три дрона уничтожены, однако пока точно неизвестно, чем именно эта атака завершилась.

"Если такой дрон, несущий 300 кг взрывчатки на борту, попадет в корабль типа "Василий Быков" (Ред. – патрульный корабль), он будет уничтожен. Даже, если он попадет во фрегат типа "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" (Ред. – после потопления в апреле 2022 года крейсера "Москва" стал флагманом Черноморского флота РФ), он тоже будет уничтожен или очень сильно поврежден", – рассказал Андрей Рыженко.

Характер удара говорит о том, что беспилотники находились под прямым управлением операторов

В то же время военный эксперт Роман Свитан в интервью "24 каналу" прокомментировал повторную атаку беспилотников здания "Москва-Сити". Эксперт уверен, что это не совпадение, или случайность, как думают многие. Это очередной прицельный удар в одно и то же место, потому как там находится важная цель, которая должна быть уничтожена.

"Раз повторная атака прошла, тем более, удачная атака, скорее всего, в "Москва-Сити" находятся не только три министерства, особенно, Минцифры. Иногда под этими министерствами цифровой политики находятся штабы хакерских групп. Там могут находится несколько этажей легальных военных объектов, так как они работают против нашей страны, выполняя определённые боевые задания", — отметил Свитан.

По его словам, то, что беспилотники систематически наносят удары по разным объектам Москвы и Подмосковья, говорит о том, что ПВО у россиян слабое.

Эксперт предположил, что у россиян не хватает зенитно-ракетных комплексов, чтобы оградить всю Москву от атак. Ну, а в самой Москве оккупанты боятся стрелять, чтобы не навредить высоткам еще больше.

По мнению Роман Свитана, после таких атак россияне скорее всего будут рассредоточиваться, причём именно такие действия могли быть целью ударов – нанести урон управлению, задержать какие-то действия или перенести объекты в другие места.

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