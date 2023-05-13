Во что превратилась война РФ против Украины – как она должна завершиться

Украинские войска продолжают теснить российских оккупантов на Донбассе, в том числе, в районе Бахмута. Тем временем главком ВСУ Валерий Залужный уверяет, что наша победа – это не только освобождение всей оккупированной территории Украины, но и гарантии того, что подобной агрессии более не случится. Каковы перспективы освобождения Украины уже в этом году? Что следует предпринять, чтобы РФ и подобные ей государства с авторитарными режимами и мыслить не смели о нападении на другие страны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Следует продолжать укрепление украинских вооруженных сил, постоянную подготовку к необходимости обороняться

Политический эксперт Александр Антонюк подчеркивает, что ВСУ, наши западные партнеры, будут делать всё, чтобы деоккупировать все украинские территории как можно скорее – и с как можно меньшими потерями. Но обозначать какие-то временные рамки тут – некорректно, уверен он.

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еще не будут считаться окончательной победой. Потому что тоталитарные режимы, подобные тому, что возглавляет Путин, не ценят жизни ни чужих, ни своих граждан, считая их самым дешевым ресурсом. Так что война, даже после выхода на наши международно признанные кордоны, скорее всего, продолжится. Просто уже в виде обмена ракетными ударами, обстрелов, которые будут всё больше перемещаться на территорию России", – прогнозирует эксперт. "Главком Залужный дал четкие посылы. Действительно, наш выход на границы 1991 года, разгром российской армии (и более чем скромный парад на 9 мая 2023 года в Москве был во многом в этом смысле говорящим)

По его мнению, чтобы сделать невозможным новое нападение со стороны РФ или любой другой тоталитарной страны, чтобы максимально минимизировать такие риски, важно не только постоянно укреплять свою армию, но и добиться развала РФ, используя для этого разные инструменты, разные группы, движения, политсилы.

"Важно, чтобы в этом были заинтересованы и наши западные партнеры. И чтоб имелось четкое понимание – что будет на месте нынешней РФ. Это глобальные вызовы, которые требуют и глобальных действий – акцентирует Александр Антонюк. – Если говорить о краткосрочной перспективе, то, после выхода на наши границы, как и отмечает Валерий Залужный, следует продолжать укрепление украинских вооруженных сил, постоянную подготовку (с малого возраста) к необходимости обороняться. Это должно стать частью нашей образовательной программы – дошкольной, школьной и внешкольной. Очевидно, что армия должна быть суперсовременной – новейшие образцы беспилотников, танков, ракет. То, что мы получили от западных партнеров, необходимо сохранять и развивать".

Параллельно с вышесказанным следует всячески приближать вступление Украины в клуб коллективной безопасности (Североатлантический Альянс), уверен эксперт.

"Чтобы всякий понимал, что нападение на Украину – это развязывание Третьей мировой войны. Самоубийственный шаг, который может обернуться гибелью всего человечества", – резюмирует Александр Антонюк.

Авторитарный мир бросил вызов демократическому

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

"Речь, действительно, идет не только об освобождении всех территории Украины, но и о том, чтобы у нашей страны, у всего демократического мира, были гарантии, что подобная агрессия более не случится. Что появится эффективный механизм, гарантирующий это".

Уже говорилось, продолжает эксперт, что мы не рассматриваем некое одно контрнаступление. Что проводится совокупность операций на поле боя, причем, все действия варьируются в зависимости от оперативной обстановки.

"Параллельно с этим мы проводим действенную работы на международном фронте. Украина уже продемонстрировала НАТО свои меседжи относительно гарантий безопасности, которые нужны нашей стране и не только. Президент Зеленский презентовал "Формулу мира", поддержанную подавляющим большинством членов Генассамблеи ООН. Офис президента представил "Киевский договор безопасности", где прописаны гарантии, которые важно получить Украине до вступления в НАТО. Это – комплексная работа, вместе с действиями на поле боя. И никаких дат тут не ставится. Ситуация, как я уже отмечала, в динамике, потому те или иные действия приходится корректировать, варьировать", – акцентирует Катерина Коваль.

Она напоминает, что ОП также проводит важнейшую работу относительно постоянного расширения, углубления санкций против страны-агрессора, ее физлиц, компаний, других стран, которые помогают обходить ограничения.

"Ведется мощная аналитика действий противника на поле боя, на международном фронте, экономическом, информационном, – подчеркивает эксперт. – Перед всем миром сейчас стоит серьезный выбор: поддерживать Россию, разрушающую устоявшийся миропорядок, повергающей всё в хаос – либо поддерживать Украину, выстраивая новую (эффективную!) концепцию глобальной безопасности. Авторитарный мир бросил вызов демократическому. И мы верим, что именно демократические ценности победят. И мы сражаемся именно за это".

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