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Во что оккупанты превратили территорию "Азовстали": подробности от советника мэра Мариуполя

Теперь к самолетам оккупантов на "Азовстали" добавились вертолеты

сегодня, 15:17
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики "открыли" площадку для вертолетов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил в своем Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. 

Во что оккупанты превратили территорию "Азовстали": подробности от советника мэра Мариуполя

Азовсталь. Фото: из открытых источников

"Оккупанты "открыли" площадку для вертолетов на территории "Азовстали". Теперь к постоянным самолетам добавились вертолеты. Окончательное превращение города в военную базу", — написал Петр Андрющенко.


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Отметим, ранее в Мариупольском горсовете сообщили, что недавно появилась информация о том, что в оккупированном городе студентам вузов разослали требование срочно встать на воинский учет. В горсовете считают, что это может свидетельствовать о том, что россияне пытаются провести "тихую" мобилизацию.

Читайте также на портале "Комментарии" — Мариуполь снова содрогается от взрывов: оккупанты подняли в небо авиацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин на встрече с олигархами страны-агрессора пытался оправдать войну в Украине и призвал вкладывать деньги в рф. При этом зачем-то выдал советскую частушку о девочке-припевочке, которая не знает, но любит Ленина. Что можно сказать об этой встрече? Осталось ли у олигархов пространство для маневра, учитывая то, как всех заклеймил этой войной Путин? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – почему народы РФ идут на убой за путинские амбиции – что стало или станет переломным моментом в войне. Эксперты во время эксклюзивного интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.




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Источник: https://t.me/andriyshTime/7771
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