Мариуполь снова содрогается от взрывов: оккупанты подняли в небо авиацию

Последнее время временно оккупированный Мариуполь постоянно содрогается от взрывов, и сами оккупанты уже заявляют, что в городе, который хоть и в тылу, становится небезопасно. Сегодня после серии взрывов над городом были видны клубы дыма, а российские захватчики подняли авиацию. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Мариуполь. Фото: из открытых источников

Советник мэра рассказал, что ПВО россиян дважды сработала по линии РадУкраины-Агробаза, а после третьего взрыва в районе ЖМР 23 поднялся столб дыма.

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При этом чиновник отметил, что захватчики подняли в небо свою авиацию – над Мариуполем на малой высоте кружили два российских самолета.

"Хорошие предвестники украинской "кары небесной". В прошлый раз не помогло. Схема снова та же. ПВО, затем самолеты", — написал Андрющенко.

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Также издание "Комментарии" сообщало - российское руководство активно ищет, на кого можно повесить провалы в войне против Украины, как оправдать огромные потери в живой силе и технике, а также провал в достижении целей войны. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Путин доверяет Минобороны РФ, а пригожинское ЧВК "Вагнер" использовал, чтобы защитить свой режим от губительных последствий мобилизации. Кто в итоге может оказаться в РФ "козлом отпущения"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



