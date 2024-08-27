Вновь комбинированный удар: второе утро подряд РФ атаковала Украину ракетами и дронами

Как передает портал "Комментарии", страна-агрессор уже второе утро подряд наносила массированный комбинированный удар по территории Украины. Вслед за десятками дронов-камикадзе, которые терроризировали украинцев еще с ночи, оккупанты ранним утром запустили ракеты из-за чего по всей стране объявили воздушную тревогу.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Известно, что на Украину летели группы ракет с юга, и северо-востока. Они летели в основном в направлении западных областей. Так, из Хмельницкой области поступали сообщения о взрывах. Также известно об ударах по баллистической ракетой по Кривому Рогу, и тремя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по западным областям.

В некоторых областях тревога пока остается в силе: там все еще кружат "шахеды". Воздушные силы сообщили о беспилотниках, летающих над Херсонской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Житомирской областями.

Напомним, в ночь на 26 августа оккупанты провели комбинированный удар по Украине, применив различные ракеты и беспилотные летательные аппараты.

В Воздушных силах сообщили, что это была самая большая атака за все время войны. В ходе нее РФ выпустила по Украине 127 ракет и 109 ударных дронов. Противовоздушная оборона сбила 102 ракеты и 99 беспилотников.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в "Укрэнерго" пока не готовы сказать, насколько массированная атака 26 августа окажет влияние на планы по восстановлению энергосистемы и на возможность без ограничений поставлять электричество потребителям в сентябре-октябре.



