Планы по подготовке к зиме придется корректировать: в Укрэнерго дали прогноз по отключениям света

Прогнозувати вплив масової атаки росіян на енергосистему в понеділок на можливість безперебійного енергопостачання впродовж наступних двох місяців наразі складно, але очевидно, що плани з підготовки до зими доведеться коригувати. Як інформує портал "Коментарі", таку думку висловив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, інформує "Інтерфакс-Україна".

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні, але думаю, що до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення", — сказав радник.

При цьому він звернув увагу, що за відсутності ударів по енергосистемі до кінця жовтня не планувалося великих обмежень, а то й узагалі таких обмежень, оскільки в цей період мінімум навантаження на енергосистему, і доступної потужності з урахуванням активної ремонтної кампанії мало вистачити для безперебійного забезпечення електроенергії.

"Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, носитимуть знак "мінус", і, відповідно, скоригувати плани з підготовки до зими", — пояснив Бойко.

За його словами, сьогоднішня атака не знімає завдання успішної підготовки до ОЗП для енергетиків, але треба зрозуміти її наслідки атаки і скоригувати плани.

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"Це був один з найбільших ударів – комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів". І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру", — сказав президент.



