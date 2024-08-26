Планы по подготовке к зиме придется корректировать: в Укрэнерго дали прогноз по отключениям света

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Кравцев Сергей
Прогнозувати вплив масової атаки росіян на енергосистему в понеділок на можливість безперебійного енергопостачання впродовж наступних двох місяців наразі складно, але очевидно, що плани з підготовки до зими доведеться коригувати. Як інформує портал "Коментарі", таку думку висловив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, інформує "Інтерфакс-Україна".
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
При цьому він звернув увагу, що за відсутності ударів по енергосистемі до кінця жовтня не планувалося великих обмежень, а то й узагалі таких обмежень, оскільки в цей період мінімум навантаження на енергосистему, і доступної потужності з урахуванням активної ремонтної кампанії мало вистачити для безперебійного забезпечення електроенергії.
За його словами, сьогоднішня атака не знімає завдання успішної підготовки до ОЗП для енергетиків, але треба зрозуміти її наслідки атаки і скоригувати плани.
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