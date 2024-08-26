В "Укрэнерго" назвали причины отключения света: есть два фактора

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Кравцев Сергей
Утром страна-агрессор комбинированно атаковала ряд регионов Украины. Электроснабжение в стране было отключено из-за двух факторов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко во время брифинга в Media Center Ukraine.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
Как сообщил Бойко, определенная часть украинцев осталась без света из-за российских ударов по критической инфраструктуре Украины, а другая — из-за превентивных мер безопасности со стороны энергетиков.
Также отмечается, что информацию о масштабах повреждений инфраструктуры страны обнародуют со временем, когда специалисты смогут оценить последствия вражеских обстрелов.
Заметим, что в ряде украинских городов начались перебои со светом из-за массированной атаки России, которая проходит утром понедельника, 26 августа.
Читайте также на портале "Комментарии" — ракетный удар по Украине: министр энергетики сделал заявление об отключениях света.
Также издание "Комментарии" сообщало – 26 августа Россия совершила очередную массированную атаку по территории Украины. Как указывает лейтенант и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, российская тактика ракетных ударов по Украине не изменилась, а главная цель – энергетика.
Андрей Коваленко отреагировал на массированную ракетную атаку России с использованием ракет и беспилотников. По его мнению, основной целью Кремля стала украинская энергетика, а причина таких атак – устроить в Украине блекаут.
Несмотря на то, что Россия провела одну из самых масштабных атак, Украина также атакует объекты на территории РФ. По словам лейтенанта, Украина подготовлена и имеет опыт подобных нападений России, в то время как в Кремле могут быть не готовы к украинским атакам.
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