Что атаковала Россия во время массированного ракетного удара: изменилась ли тактика Кремля

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Slava Kot
26 августа Россия совершила очередную массированную атаку по территории Украины. Как указывает лейтенант и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, российская тактика ракетных ударов по Украине не изменилась, а главная цель – энергетика.
Массированная атака России по Украине. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко отреагировал на массированную ракетную атаку России с использованием ракет и беспилотников. По его мнению, основной целью Кремля стала украинская энергетика, а причина таких атак – устроить в Украине блекаут.
Несмотря на то, что Россия провела одну из самых масштабных атак, Украина также атакует объекты на территории РФ. По словам лейтенанта, Украина подготовлена и имеет опыт подобных нападений России, в то время как в Кремле могут быть не готовы к украинским атакам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный обозреватель Алексей Арестович отреагировал на массированный удар России. По его словам, Кремль способен только на это – атаковать гражданских в Украине.
"Комментарии" писали, что в Польше реагируют на активность России и подняли истребители для защиты воздушного пространства от российских ракет.
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