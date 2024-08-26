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Что атаковала Россия во время массированного ракетного удара: изменилась ли тактика Кремля

Россия пытается атаковать украинскую энергетику, чтобы создать блекаут для Украины на зиму.

сегодня, 10:33
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Slava Kot

26 августа Россия совершила очередную массированную атаку по территории Украины. Как указывает лейтенант и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, российская тактика ракетных ударов по Украине не изменилась, а главная цель – энергетика.

Что атаковала Россия во время массированного ракетного удара: изменилась ли тактика Кремля

Массированная атака России по Украине. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко отреагировал на массированную ракетную атаку России с использованием ракет и беспилотников. По его мнению, основной целью Кремля стала украинская энергетика, а причина таких атак – устроить в Украине блекаут.

"Тактика россиян не меняется – энергетика. Прогнозируемо, потому что их генеральный штаб хотел блекаут для Украины на зиму", – указывает Коваленко.

Несмотря на то, что Россия провела одну из самых масштабных атак, Украина также атакует объекты на территории РФ. По словам лейтенанта, Украина подготовлена и имеет опыт подобных нападений России, в то время как в Кремле могут быть не готовы к украинским атакам.

"Хотеть могут чего угодно. Но реальность такова, что мы сейчас регулярно наносим удары по разным уголкам россии, по разным объектам, и это тоже будет только наращиваться. Поэтому все действия и планы российского гш не принесут им стратегических результатов, и в итоге только усугубят ситуацию в самой России, которая не готова к тому, к чему давно готовы мы", — подытожил Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный обозреватель Алексей Арестович отреагировал на массированный удар России. По его словам, Кремль способен только на это – атаковать гражданских в Украине.

"Комментарии" писали, что в Польше реагируют на активность России и подняли истребители для защиты воздушного пространства от российских ракет.



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