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Ракетный удар по Украине: министр энергетики сделал заявление об отключениях света

Российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетике Украины

сегодня, 10:52
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Кравцев Сергей

Ситуация в энергетике Украины из-за ракетного обстрела со стороны России 26 августа остается сложной. Последствия уточняются. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал министр энергетики Герман Галущенко.

Ракетный удар по Украине: министр энергетики сделал заявление об отключениях света

Герман Галущенко. Фото: из открытых источников

"Враг снова терроризирует всю Украину ракетами. Под прицелом энергетика. Враг не оставляет планов лишить украинцев света", — написал министр.

Галущенко сообщил, что оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.

"Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", – добавил министр.

Напомним, утром 26 августа российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине.

Из-за обстрела "Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света. Во время экстренных отключений графики не действуют.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне атаковали энергетические объекты в области, в связи с чем в регионе возникли проблемы со светом.

Из-за обесточивания в нескольких регионах Украины в связи с масштабной атакой врага выведены резервные тепловозы. Пригородное движение электропоездами пока тоже имеет задержки.

"Киевводоканал" предупредил об отсутствии водоснабжения в ряде районов города из-за исчезновения света.

Читайте также на портале "Комментарии" — как указывает лейтенант и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, российская тактика ракетных ударов по Украине не изменилась, а главная цель – энергетика.

Андрей Коваленко отреагировал на массированную ракетную атаку России с использованием ракет и беспилотников. По его мнению, основной целью Кремля стала украинская энергетика, а причина таких атак – устроить в Украине блекаут.




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