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Власти РФ лишь разводят руками: оперштаб Курской области объявил эвакуацию целого района

Оперштаб Курской области объявил эвакуацию Глушковского района

сегодня, 08:05
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Кравцев Сергей

Пока российская пропаганда кричит со всех медиаресурсов о том, как "отважные бойцы российской армии" бьют ВСУ в Курской области и уже остановили продвижение украинских военных, власти Курской области своими решениями признают обратное. Так власти объявили об "обязательной эвакуации" жителей поселка Глушково и всего Глушковского района, который граничит с территорией Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Власти РФ лишь разводят руками: оперштаб Курской области объявил эвакуацию целого района

Курская область. Фото: из открытых источников

Поселок Глушково расположен почти в семи километрах от границы с Украиной. Население поселка – более четырех с половиной тысяч человек. В районе проживает около 23 тысяч человек.

"Также региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра "Патриот", – говорится в сообщении.

Алексей Смирнов попросил "с пониманием отнестись к текущей ситуации" и соблюдать все рекомендации от силовиков и местных властей.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ продолжают продвигаться в Курской области, стратегическая цель достигается.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли город Суджа полностью зачищен: Александр Сырский сделал заявление.

Ранее "Комментарии" писали – проведение Вооруженными силами Украины операции в Курской области делает невозможными призывы к "прекращению огня", о чем время от времени говорят. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.




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