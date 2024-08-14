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Действительно ли город Суджа полностью зачищен: Сырский сделал заявление

ВСУ завершили "поиск и уничтожение" противника в городе

сегодня, 14:15
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подтвердил, что город Суджа Курской области, в который ранее вошли украинские войска, полностью зачищен от российских оккупантов.  

Действительно ли город Суджа полностью зачищен: Сырский сделал заявление

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Главком отметил, ВСУ завершили "поиск и уничтожение" противника в городе, с начала суток в плен взято более 100 российских военных.

К югу от Суджи украинские военные вошли в село Камышное, там идут тяжелые уличные бои. ВСУ расширили плацдарм в Курской области РФ, захватив еще четыре села. К такому выводу пришел эксперт немецкого таблоида "BILD" Юлиан Репке, проанализировав открытые данные и изучив видеозаписи боев в Курской области.

Военный аналитик отметил, что к северу от Суджи ВСУ взяли деревню Кругленькое и окрестности.

Ранее ВСУ наступали в том районе в направлении райцентра Коренево.

"Украинские военные захватила Кругленькое в Курской области на западе РФ. Российские войска атакуют движущиеся украинские колонны с помощью кассетных РСЗО "Смерч" к северу от села", — отметил аналитик.

К югу от Суджи украинские военные вошли в село Камышное, там идут тяжелые уличные бои. На пути к Камышному украинцы взяли села Борки и Крупец, а также деревню Спальное.

"Тяжелые бои в Камышном, где группа из 14 украинских солдат вступила в бой с российскими войсками, которые уничтожили использовавшиеся ими здания. Это означает, что Борки и Спальное также находятся под контролем украинской армии. Текущая линия фронта на востоке формируется медленно", — проинформировал Репке.

Отметим, ранее эксперты Института изучения войны (ISW) отметили, что украинские военные в Курской области взяли под контроль 41 населенный пункт. 




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