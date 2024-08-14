Действительно ли город Суджа полностью зачищен: Сырский сделал заявление

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подтвердил, что город Суджа Курской области, в который ранее вошли украинские войска, полностью зачищен от российских оккупантов.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
Главком отметил, ВСУ завершили "поиск и уничтожение" противника в городе, с начала суток в плен взято более 100 российских военных.
К югу от Суджи украинские военные вошли в село Камышное, там идут тяжелые уличные бои. ВСУ расширили плацдарм в Курской области РФ, захватив еще четыре села. К такому выводу пришел эксперт немецкого таблоида "BILD" Юлиан Репке, проанализировав открытые данные и изучив видеозаписи боев в Курской области.
Военный аналитик отметил, что к северу от Суджи ВСУ взяли деревню Кругленькое и окрестности.
Ранее ВСУ наступали в том районе в направлении райцентра Коренево.
К югу от Суджи украинские военные вошли в село Камышное, там идут тяжелые уличные бои. На пути к Камышному украинцы взяли села Борки и Крупец, а также деревню Спальное.
Отметим, ранее эксперты Института изучения войны (ISW) отметили, что украинские военные в Курской области взяли под контроль 41 населенный пункт.
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