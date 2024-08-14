ВСУ расширили плацдарм в Курской области РФ: где идут тяжелые уличные бои

К югу от Суджи украинские военные вошли в село Камышное, там идут тяжелые уличные бои. ВСУ расширили плацдарм в Курской области РФ, захватив еще четыре села. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришел эксперт немецкого таблоида "BILD" Юлиан Репке, проанализировав открытые данные и изучив видеозаписи боев в Курской области.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Военный аналитик отметил, что к северу от Суджи ВСУ взяли деревню Кругленькое и окрестности.

Ранее ВСУ наступали в том районе в направлении райцентра Коренево.

"Украинские военные захватила Кругленькое в Курской области на западе РФ. Российские войска атакуют движущиеся украинские колонны с помощью кассетных РСЗО "Смерч" к северу от села", — отметил аналитик.

К югу от Суджи украинские военные вошли в село Камышное, там идут тяжелые уличные бои. На пути к Камышному украинцы взяли села Борки и Крупец, а также деревню Спальное.

"Тяжелые бои в Камышном, где группа из 14 украинских солдат вступила в бой с российскими войсками, которые уничтожили использовавшиеся ими здания. Это означает, что Борки и Спальное также находятся под контролем украинской армии. Текущая линия фронта на востоке формируется медленно", — проинформировал Репке.

Отметим, ранее эксперты Института изучения войны (ISW) отметили, что украинские военные в Курской области взяли под контроль 41 населенный пункт.

Американские аналитики в своем отчете сослались на информацию президента Владимира Зеленского, что в результате операции, ВСУ взяли под контроль 74 населенных пункта в Курской области. В то же время, по данным мониторинга ISW геолокационных видеоматериалов, по состоянию на 13 августа украинские войска контролировали примерно 41 населенный пункт Курской области.



