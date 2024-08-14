ВСУ расширили плацдарм в Курской области РФ: где идут тяжелые уличные бои

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Кравцев Сергей
К югу от Суджи украинские военные вошли в село Камышное, там идут тяжелые уличные бои. ВСУ расширили плацдарм в Курской области РФ, захватив еще четыре села. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришел эксперт немецкого таблоида "BILD" Юлиан Репке, проанализировав открытые данные и изучив видеозаписи боев в Курской области.
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
Военный аналитик отметил, что к северу от Суджи ВСУ взяли деревню Кругленькое и окрестности.
Ранее ВСУ наступали в том районе в направлении райцентра Коренево.
К югу от Суджи украинские военные вошли в село Камышное, там идут тяжелые уличные бои. На пути к Камышному украинцы взяли села Борки и Крупец, а также деревню Спальное.
Отметим, ранее эксперты Института изучения войны (ISW) отметили, что украинские военные в Курской области взяли под контроль 41 населенный пункт.
Американские аналитики в своем отчете сослались на информацию президента Владимира Зеленского, что в результате операции, ВСУ взяли под контроль 74 населенных пункта в Курской области. В то же время, по данным мониторинга ISW геолокационных видеоматериалов, по состоянию на 13 августа украинские войска контролировали примерно 41 населенный пункт Курской области.
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