В США назвали количество взятых под контроль ВСУ населенных пунктов в Курской области

Украинские военные в Курской области взяли под контроль 41 населенный пункт. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Американские аналитики в своем отчете сослались на информацию президента Владимира Зеленского, что в результате операции, ВСУ взяли под контроль 74 населенных пункта в Курской области. В то же время, по данным мониторинга ISW геолокационных видеоматериалов, по состоянию на 13 августа украинские войска контролировали примерно 41 населенный пункт Курской области.

Расхождение в данных в Институте объяснили тем, что в российской области много очень маленьких населенных пунктов, а также пунктов, которые не были учтены в подсчете. В ISW отметили, что такие расхождения не опровергают официальные сообщения Украины, а скорее "являются следствием неотъемлемых ограничений методологии Института, основанной на открытых источниках, и стремлением использовать только общедоступную информацию".

"Институт изучения войны не считает, что украинские силы контролируют всю территорию в пределах максимального объема заявленных продвижений ВСУ в соответствии с определением "контроля", используемым ISW", — говорится в отчете.

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