Миф об "одном народе" полностью разбит: что уже показала Курская операция

События в Курской области РФ продемонстрировали не только военный фактор, который сейчас все обсуждают, но и разбили один из главных мифов российской пропаганды об "одном народе". Ведь то, как реагировали украинцы после 24 февраля 22 года на приход российских танков и то, как реагировали и реагируют россияне на технику и военных другой армии – две разные вещи. Действительно ли это может говорить о том, что менталитет россиян и украинцев совсем разный, у нас совсем другое видение того, как нужно защищать свою страну и реагировать на новые вызовы? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Жители Курской области. Фото: из открытых источников

Россияне готовы отбирать чужое и... что-то не горят желанием защищать свое

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко так прокомментировал ситуацию:

"Когда второй президент Украины Леонид Кучма написал книгу "Украина – не Россия", то над ним тогда шутили. И сейчас шутят. Хотя именно благодаря пониманию этой разницы Кучма разрешил первый существенный территориальный конфликт с Россией из-за о. Тузла без войны, лишь продемонстрировав готовность применить силу для отпора агрессии. И… общество тогда его полностью поддержало. Сейчас об этом почти забыли, а вот шутки о книге остались. Лучше было бы наоборот... Курская операция доказала, что россияне не собираются и не могут ничего сделать сами, они беспомощны без власти, в которой видят панацею от всех проблем".

Эксперт подчеркнул, даже в своих публичных обращениях к власти россияне выражают полную поддержку войне против Украины, кичатся тем, что их родственники "освобождают дамбасс" и искренне удивляются тому, что война, которую они так любят и поддерживают, пришла к ним.

"Они готовы отбирать чужое и... что-то не горят желанием защищать свое. Этот парадокс еще должен быть изучен. Украинцы с первых часов полномасштабного вторжения не полагались на власть, не просили и не призывали ее, разве что требовали. Сами налаживали эвакуацию, сами создавали отряды ДФТГ и ТрО, сами себя обеспечивали оружием (и сейчас продолжают за свой счет закупать дроны, РЭБ/РЭР), сами сопротивлялись регулярным частям вс рф", – отметил Юрий Гаврилечко.

По его убеждению, одно из уже реализуемых последствий Курской операции, хотя еще интересно, как ее в учебниках по истории назовут, есть подтверждение разности между россиянами и украинцами на уровне менталитетов народов.

Уровень атомизации в российском обществе огромен

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий отметил, что россияне что-то комментируют по событиям в Курской области, но к своим воинам они не выходят. Примечательно, что среди общества нет поддержки русской армии. Более того, сами же россияне скорее боятся своих военных, чем готовы их поддерживать.

"Уровень атомизации в российском обществе огромен. То же касается уровня доверия к росармии. Россияне прекрасно знают, что их воины могут и обворовать и на преступления разного характера пойти. Еще возможно есть какая-то поддержка армии со стороны тех, у кого есть родственники или друзья в армии, но не больше", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Александр Палий считает, что ситуация в Курской области еще раз продемонстрировала, что у российского общества отсутствует единство. Оно разделено на несколько групп.

"По сути это конгломерат межчеловеческих очень мелких и локальных связей. Вместо чувства единства у россиян может быть чувство объединяющей их ненависти. Что касается реакции россиян на появление украинской армии, они обычно никак не реагируют, сидят по домам. А успевшие выехать с территории, где идут бои, не упускают возможности получить какие-то компенсации от российских властей. Никакого сопротивления или содействия со стороны россиян мы не видим. Они может и хотели бы содействовать украинской армии, но боятся, что вернется российская власть и их тогда ждут жестокие репрессии. Поэтому сидят и не отсвечивают", – подытожил политексперт.

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