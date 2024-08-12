Был ли Запад готов к событиям в Курской области: какой шанс выпал для Украины

Достаточно сдержанно и явно, намекая на поддержку Украины, уже отреагировали на события в Курской области в США, Германии. Более того, ключевые партнеры признались, что не видят чего-либо неординарного в том, что Украина использует предоставленное ими оружие во время Курской операции. Был ли Запад готов к событиям в Курской области? Судя по реакции партнеров, можно ли сказать, что Запад дал "зеленый свет" на наступление? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Вопрос в том, насколько эффективной будет реакция России

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич сразу отметил, что не готов браться думать, было ли получено согласие от Запада относительно данной операции в Курской области или нет. Однако, заметил собеседник портала "Комментарии", уже сейчас напрашивается вывод – партнеры из ЕС и США де-факто согласились на использование их оружия не только по территории России, но и на территории России.

"Вопрос только в том, на какую глубину. Потому что на сегодняшний день мы имеем дело с полноценной военной операцией. Говоря о том, были ли политически готовы партнеры Украины к происходящему в Курской области, то, скорее всего, нет, но Запад смотрел на то, какая реакция будет со стороны России. Потому что Россия претендует на статус супердержавы, статус глобального игрока. Я хочу напомнить, что после Второй мировой войны ни одно государство-мировой лидер не имело проблем с вторжением на собственную территорию. Россия имеет и плюс на сегодняшний день РФ не может адекватно среагировать и нивелировать эту угрозу. Более того, даже боится обращаться за помощью к своим партнерам, потому что Путин так и не задействовал договор о коллективной безопасности. Соответственно, ОДКБ остается только на бумаге. Однако, если бы Путин апеллировал к своим так называемым союзникам, не факт, что они пришли бы на помощь Российской Федерации", – отметил Игорь Тышкевич.

По его словам, вопрос в другом – на то, насколько эффективна реакция России, смотрит не только Запад. На это смотрят внимательно страны Востока, страны Арабского мира и в какой-то степени даже африканские страны.

"Потому что способность любого государства защищать собственную территорию – это один из ключевых признаков способности государства как такового. Соответственно, если Россия не сможет восстановить свои границы в Курской области и не может эффективно действовать, то в таком случае соответствующие выводы относительно того, насколько Россия может адекватно реагировать на вызовы, в том числе, связанные с двусторонними конфликтами с другими государствами, таковы, будут сделаны и в Китае и в Японии и в странах Арабского мира. И это значительно большая угроза для Путина, чем потеря какого-нибудь села в Курской области", – подытожил эксперт.

Настало очень выгодное время для Украины

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский отметил, действия украинской власти крайне редко расходятся с решением президента, в условиях войны главнокомандующего Зеленского, а зная его реноме, даже вспоминая начало его политической карьеры, наш президент очень любит неожиданности и эффектное появление – это один из его элементов как политической, так и военной борьбы.

"Я убежден, что такой сценарий, который состоялся в Курской области, полностью поддержан Зеленским и полностью укладывается в его общеполитическое реноме. Также следует отметить, что Зеленский системно, шаг за шагом, формирует в общении со стратегическими партнерами, от которых зависит судьба Украины, ход войны, ситуация, где происходит суженный коридор для маневра и для ответа. Мы же прекрасно понимаем, что ответ зависит от того, как задан вопрос. Зеленский перед Западом то и дело акцентировал, что действия России являются войной, уничтожением, издевательством и только конкретная и быстрая реакция Запада может свидетельствовать о реальной поддержке. Тем самым, сужая до минимума любые маневры, которые очень часто любит Запад, вроде выражения глубокого беспокойства. Шаг за шагом, получая дипломатическую, юридическую, финансовую, политическую, а теперь и военную поддержку, пусть даже не в те сроки и не в тех объемах, как хотелось, Зеленский делал свои шаги в ожидании реакции Запада. Следовательно, Запад оказывался перед непростым выбором – или осудить такие действия Украины, как в данном случае в Курской области и предать собственные же принципы. Или поддержать эту акцию, реализуя и поддерживая планы Украины", – отметил эксперт.

Владислав Дзивидзинский отметил, что после провальной контрнаступательной операции прошлого года, о которой знал весь мир и в рамках которой очень трудно было реализовать эффект неожиданности, столь важный для эффективной реализации военной кампании, украинские власти сделали выводы. Разведки мира знали о скоплении войск на Сумщине, передвижении и о подготовке, фактически о тех действиях, которые могли бы свидетельствовать о подготовке каких-либо наступательных действий, но никто не заявил об этом. Разведка России об этом знала и была информирована, но не придала этому достойного значения и, как мы знаем, высшее российское руководство во главе с Путиным не было об этом предупреждено.

"В целом можно сказать, что как всегда очень осторожны заявления западных стран, в частности Германии, Соединенных Штатов и ряда других о том, что они не видят в происходящем ничего неординарного, не что иное как сатисфакция того, что Украина уже сделала. Признаться в том, что они были совершенно непроинформированы и неподготовлены – это значит признаться в собственной несостоятельности мониторить и контролировать все действия на высоком уровне. Это значит признаться в слабости всех разведывательных служб. Это значит признаться в том, что украинский вопрос, и Украина в последнее время об этом говорила, отошел на второй план. И поэтому реакция Запада достаточно предсказуема и логична. Спланированная операция со стороны Украины просто заставила западных партнеров поддержать украинские действия, а также начать говорить о том, что ничего страшного в том нет, что Украина использует на территории РФ оружие, переданное Западом. То есть, ранее Запад акцентировал внимание на том, что оружие необходимо Украине для успешных оборонительных действий против контрнаступательных операций Российской Федерации, а теперь формулировки западных партнеров изменились на то, что ничего страшного не происходит, несмотря на то, что Украина использует их оружие для успешного завершения войны или приближение ее конца. Изменение формулировки означает, что это изменение отношения к этой ситуации", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Эксперт подчеркнул, что Украина, несмотря на очень интересные события, происходящие в мире, в том числе и американо-китайские отношения, выборы внутри США, своими действенными в Курской области вернула себя на передовые полосы мировых СМИ. Вернула на очень положительные и выгодные для себя позиции. Тем самым Украина опровергла очень много мифов о мощи России, о непреодолимости ее границ, о том, что любое вторжение Россия будет использовать для задействования ядерного оружия. Одним действием Украина опровергла очень много нарративов, сформированных Российской Федерацией в информационном пространстве. Это, в свою очередь, может повлиять на готовность Запада передавать нам еще больше нужного оружия, а в будущем, возможно, задействование иностранных легионов на территории Украины, считает Владислав Дзивидзинский.

"Еще один тезис состоит в том, что крайне важна была эта операция накануне проведения выборов в США. Потому что практически все кандидаты, которые сейчас участвуют в политической гонке, в частности Камила Гаррис и Дональд Трамп, заявляют о готовности в кратчайшие сроки обеспечить успех к войне или, как Трамп заявлял, даже закончить войну в кратчайшие сроки после избрания. Это означает, что в Украины фактически осталось 3-4 месяца до того, как новое политическое руководство США заставит сесть за стол переговоров Украину, как стратегического партнера, и Российскую Федерацию. Москва же понимает, что захватить всю Украину ей не удастся, но зафиксировать тот результат, который есть сейчас было бы неплохо. И именно то, что сейчас происходит в Курской области, меняет позицию накануне абсолютно вероятных переговоров относительно либо прекращения, либо приостановки, либо заморозки войны. Поэтому, если мы можем надеяться на закрепление украинской армии на территории России или другие акции в смежных с российской территорией местах, все это будет очень серьезно менять позиции и само содержание мирных переговоров, которые однозначно состоятся по окончании президентских выборов в США. В заключение хочу сообщить, что все-таки не Запад дал "зеленый свет" на те или иные действия, а Зеленский заставил успешной операцией во всех ее смыслах дать согласие на такие действия. Поэтому это очень выгодное время для Украины, которым нужно воспользоваться", – подытожил эксперт.

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