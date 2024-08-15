У Зеленского сделали заявление о "прекращении огня": детали

Проведение Вооруженными силами Украины операции в Курской области делает невозможными призывы к "прекращению огня", о чем время от времени говорят. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Спикер высказал мнение, что сейчас разговоры о немедленном прекращении огня выглядят совсем по-другому. Ведь это означает, что ВСУ тогда останутся в Курской области.

"Это значит, что все должны быть заморожены там, где они находятся. То есть, Россия должна заморозиться со своими оккупационными силами на территории Украины... Потому что тогда Курская область будет под контролем Украины. Поэтому нельзя теперь говорить о немедленном прекращении огня", — считает Михаил Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — "прорыв" в Курской области длится уже больше недели. Площадь боевых действий продолжает расширяться. По официальной информации, озвученной главкомом ВСУ Александром Сырским, почти тысяча квадратных километров территории РФ находится под контролем Украины. При этом аналитики Института изучения войны отмечают, что ВСУ продвигаются дальше, несмотря на недавние заявления россиян о так называемой "стабилизации" линии фронта. В частности, по мнению ISW, появилась новая точка проникновения в западную часть российского региона. Какие выводы из того, что известно, можно сделать через неделю данной операции? Как долго ВСУ смогут удерживать занятую территорию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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