Владимир Зеленский заявил, что России не удастся украсть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что Россия потерпит поражение в войне против Украины и ей не удастся отторгнуть никаких территорий. Об этом сообщают "Комментарии".

Крым - это Украина

"Что бы ни делала Россия, ее агрессию ждет поражение. Ей не удастся украсть ни Крым, ни любую другую часть нашего государства. Это — наш с вами дом", — сказал Зеленский в четверг, 18 мая, во время встречи с представителями Меджлиса крымскотатарского народа, приуроченной к 79-й годовщине депортации крымскотатарского народа.

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Глава государства подчеркнул, что сегодня Украина чествует память жертв депортации крымскотатарского народа, против которого 79 лет назад было совершено преступление геноцида.

"Сотни тысяч людей были изгнаны на чужбину. Весь народ лишили родного дома и пытались стереть все в Крыму, что говорило именно о нем", — указал Владимир Зеленский. День депортации крымскотатарского народа, по словам украинского президента, не только день траура, но и день консолидации крымскотатарского народа ради восстановления своих прав и возвращения в родной дом.

"Мы делаем все, чтобы добавить к нашей общей истории день нашей общей победы, который откроет надежный путь домой для всех наших людей и будет опорой свободы на всей нашей земле", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Со своей стороны председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил: "Завершение российско-украинской войны — это не только восстановление территориальной целостности нашего государства, но и закладка такого механизма, чтобы не было повторения того, что мы сейчас переживаем".

Депортация крымских татар была проведена Народным комиссариатом внутренних дел СССР 18—20 мая 1944 года по решению Государственного комитета обороны за подписью его председателя И. В. Сталина, а закончена 4 июня 1944 года. Крымских татар насильно выселили из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана; небольшие группы были также отправлены в Марийскую АССР и ряд других регионов РСФСР. Официально депортация обосновывалась фактами участия крымских татар в коллаборационистских формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии, и сотрудничества с оккупационными властями, хотя международное право не предусматривало коллективной ответственности народа за действия, совершаемые отдельными лицами.

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