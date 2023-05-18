Оккупанты затопили Запорожскую область: где и зачем

Оккупанты в Запорожской области две недели назад затопили поля близ Михайловки. Об этом, как передают "Комментарии", сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Запорожская область

По его словам, вода сейчас стоит также в полях населенных пунктов Акимовского района: Петровка, Анновка, Вязовка и Елизаветовка. В этих селах давно пересохли реки, так что, вероятно, отмечает Федоров, рашисты спускают воду с оросительного канала. Это делается для усложнения движения техники ВСУ.

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– Мы видим тенденцию, что враг затапливает поля, – рассказывает Иван Федоров. – На временно оккупированной части Запорожской области достаточно большая система орошения и сейчас по этим каналам враг намеренно поднимает уровень воды и затапливает наши поля. Таким образом он строит для себя вроде бы оборонительные сооружения. Такая тенденция была замечена и в Васильевском районе, а в последнюю неделю мы видим эту тенденцию в Акимовском районе. Это делает невозможным ведение сельского хозяйства на оккупированной территории.

Напомним, что также стало известно о возведении оккупантами в Запорожской области грандиозного окопа — он протянулся более чем на 70 километров. Среди возможных направлений, откуда противник ожидает украинского контрнаступления — Запорожская область.

По данным расследователей, протяженность окопа сравнима с расстоянием от Херсона до Николаева. Крайние точки этого укрепления размещаются на западе, в окрестностях села Семеновка Мелитопольского района, и на востоке — в поле за селом Мариновка Приморского района.



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