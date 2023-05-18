Бои за Бахмут продолжаются: какую часть города контролируют ВСУ

Бои за Бахмут продолжаются. Об их ходе, как передают "Комментарии", сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Борьба за Бахмут продолжается

"Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку. Сегодня весь день враг атаковал Бахмут. Все атаки нашими защитниками отбиты. По состоянию на данный момент мы контролируем юго-западную часть Бахмута, — говорит Анна Маляр. — На окраине севернее Бахмута враг тоже атаковал. Атаки отбиты. На отдельных участках есть продвижение наших войск на 500 метров. В пригороде Бахмута на юге в течение дня шли ожесточенные бои. Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, но понес потери и не смог выполнить свои задачи".

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Как отмечают в Минобороны, на отдельных участках наши войска продвинулись на километр.

"Военные задачи оборона Бахмута и пригородов выполняет. Сейчас мы выигрываем время для определенных запланированных действий", — отмечает Анна Маляр.

По словам главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина, за Силами обороны Украины остается так называемый микрорайон "Домино".

"Мы добиваем Бахмут до конца, — самоуверенно заявил Пригожин, при этом рассказывая о яростном сопротивлении украинских защитников. — Вероятно, удержание Бахмута является составной частью контрнаступления".

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