Владимир Зеленский критикует Олафа Шольца (ВИДЕО)



















Президент Украины Владимир Зеленский интервью Зеленскому немецкому каналу ARD. Во время разговора с журналистом украинский президент подверг критике позицию канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание поставлять танки Leopard 2 в Украину.

Зеленский критикует Шольца. Фото из открытых источников

Украинские союзники заявляют, что готовы отправить танки Leopard 2 на фронт, если Германия разрешит их реэкспорт, такой позиции придерживается Польша. В то время как Финляндия хочет предоставить танки немецкого производства в совместном пакете от стран ЕС и НАТО.

Помехам обоим вариантам стоит канцлер Германии Олаф Шольц, опирающийся на три пункта, озвученные ранее – это помощь Украине, не вступать в прямой конфликт с Россией и не принимать самостоятельные решения. Именно последним пунктом аргументирует свои отказы Олаф Шольц, чтобы не снабжать танки Leopard 2.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на действия немецкого канцлера критикую в его сторону.

"Вы взрослые, вы можете еще полгода говорить, меряться влиятельностью, но у нас каждый день гибнут люди. А можно не "если", "если бы", а просто ты можешь дать "Леопарды"? Ну дай", — говорит Зеленский. и добавляет, что Украина защищается, потому эти танки не поедут по территории РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский высмеял Путина во время выступления на Экономическом форуме в Давосе.

Также "Комментарии" писали, что немецкая разведка встревожена потерями украинских военных в боях под Бахмутом. По информации BND Вооруженные силы Украины ежедневно теряют сотни военных в битвах с российскими солдатами, которых Кремль отправляет как пушечное мясо.

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