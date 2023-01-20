Владимир Зеленский критикует Олафа Шольца (ВИДЕО)

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский интервью Зеленскому немецкому каналу ARD. Во время разговора с журналистом украинский президент подверг критике позицию канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание поставлять танки Leopard 2 в Украину.
Зеленский критикует Шольца. Фото из открытых источников
Украинские союзники заявляют, что готовы отправить танки Leopard 2 на фронт, если Германия разрешит их реэкспорт, такой позиции придерживается Польша. В то время как Финляндия хочет предоставить танки немецкого производства в совместном пакете от стран ЕС и НАТО.
Помехам обоим вариантам стоит канцлер Германии Олаф Шольц, опирающийся на три пункта, озвученные ранее – это помощь Украине, не вступать в прямой конфликт с Россией и не принимать самостоятельные решения. Именно последним пунктом аргументирует свои отказы Олаф Шольц, чтобы не снабжать танки Leopard 2.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на действия немецкого канцлера критикую в его сторону.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский высмеял Путина во время выступления на Экономическом форуме в Давосе.
Также "Комментарии" писали, что немецкая разведка встревожена потерями украинских военных в боях под Бахмутом. По информации BND Вооруженные силы Украины ежедневно теряют сотни военных в битвах с российскими солдатами, которых Кремль отправляет как пушечное мясо.
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