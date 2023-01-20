logo

BTC/USD

21164.49

ETH/USD

1563.92

LTC/USD

84.84

USD/UAH

40.25

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Владимир Зеленский критикует Олафа Шольца (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Владимир Зеленский критикует Олафа Шольца (ВИДЕО)

Украинский президент встревожен политикой немецкого канцлера Олафа Шольца и его нежелания предоставить танки Leopard 2 для защиты Украины.

сегодня, 16:03
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot








Президент Украины Владимир Зеленский интервью Зеленскому немецкому каналу ARD. Во время разговора с журналистом украинский президент подверг критике позицию канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание поставлять танки Leopard 2 в Украину.

Владимир Зеленский критикует Олафа Шольца (ВИДЕО)

Зеленский критикует Шольца. Фото из открытых источников

Украинские союзники заявляют, что готовы отправить танки Leopard 2 на фронт, если Германия разрешит их реэкспорт, такой позиции придерживается Польша. В то время как Финляндия хочет предоставить танки немецкого производства в совместном пакете от стран ЕС и НАТО.

Помехам обоим вариантам стоит канцлер Германии Олаф Шольц, опирающийся на три пункта, озвученные ранее – это помощь Украине, не вступать в прямой конфликт с Россией и не принимать самостоятельные решения. Именно последним пунктом аргументирует свои отказы Олаф Шольц, чтобы не снабжать танки Leopard 2.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на действия немецкого канцлера критикую в его сторону.

"Вы взрослые, вы можете еще полгода говорить, меряться влиятельностью, но у нас каждый день гибнут люди. А можно не "если", "если бы", а просто ты можешь дать "Леопарды"? Ну дай", — говорит Зеленский. и добавляет, что Украина защищается, потому эти танки не поедут по территории РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский высмеял Путина во время выступления на Экономическом форуме в Давосе.

Также "Комментарии" писали, что немецкая разведка встревожена потерями украинских военных в боях под Бахмутом. По информации BND Вооруженные силы Украины ежедневно теряют сотни военных в битвах с российскими солдатами, которых Кремль отправляет как пушечное мясо.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ardmediathek.de/video/brennpunkt/wolodymyr-selenskyj-im-ard-exklusiv-interview/das-erste/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTNlYmQyODU2LTUwODMtNGE4NC05ODYxLTQ4NTc0NDJkNGRlYw
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!