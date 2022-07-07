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Виднеется столб черного дыма: в оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы - что известно (ВИДЕО)

Взрывы прогремели в Петровском районе Донецка

сегодня, 11:18
Автор:

Денис
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В оккупированном Донецке прогремели очередные взрывы. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

Виднеется столб черного дыма: в оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы - что известно (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома ВСУ, в Петровском районе временно оккупированного Донецка прозвучали мощные взрывы, а затем в небо поднялись черные клубы дыма. 

"Прямо сейчас, в Петровском районе снова горит "не склад БК и ГСМ", — сообщает СтратКом ВСУ. 

Также было опубликовано видео с места событий, на котором запечатлен огромный столб дыма над Донецком. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что на запорожском направлении оккупанты бросились в рассыпную – на поиски дезертиров прибыла ФСБ. Российские спецслужбы ищут 30 дезертиров-оккупантов. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов и ГСМ в Николаевской и Херсонской областях: подробности. ВСУ дают достойный отпор противнику. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в России пригрозили США захватить один из штатов: что предшествовало такому заявлению. Глава Госдумы намекнул, что штат должен принадлежать РФ. Подробно об этом читайте на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что как проукраинские медиа в Европе лоббируют победу на дипломатическом фронте – пример Brussels Ukraina Review. Promote Ukraine со своими многочисленными проектами – один из важных инструментов в сети украинских агентов влияния на Западе. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 




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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR3hQDufgfAwg9CdYVMKgL45ZVzmh8zbqDuVrVKXcgNsdSNe4Qpfvf0uFdM
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