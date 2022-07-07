Виднеется столб черного дыма: в оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы - что известно (ВИДЕО)

В оккупированном Донецке прогремели очередные взрывы. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома ВСУ, в Петровском районе временно оккупированного Донецка прозвучали мощные взрывы, а затем в небо поднялись черные клубы дыма.

"Прямо сейчас, в Петровском районе снова горит "не склад БК и ГСМ", — сообщает СтратКом ВСУ.

Также было опубликовано видео с места событий, на котором запечатлен огромный столб дыма над Донецком.

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