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На запорожском направлении оккупанты бросились в рассыпную – на поиски дезертиров прибыла ФСБ

Российские спецслужбы ищут 30 дезертиров-оккупантов

сегодня, 11:05
Автор:

Кравцев Сергей
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На временно оккупированную часть Запорожской области прибыли работники ФСБ, которые ищут минимум три десятка дезертировав, которые оставили свои позиции и отправились в неизвестном направлении. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Запорожская ОВА на официальной странице в Телеграмм.

На запорожском направлении оккупанты бросились в рассыпную – на поиски дезертиров прибыла ФСБ

Российские войска. Фото: из открытых источников

В Запорожской ОВА, ссылаясь на данные украинской разведки, уточняют, что оккупанты решили податься в бега после того, как ВСУ нанесли точные удары по позициям противника. Паника в рядах оккупантов началась после применения ВСУ высокоточного оружия и прицельного удара по военным объектам.

В сообщении говорится, что фактически без присмотра остаются склады и базы хранения вооружения и военной техники РФ. Больше всего захватчики боятся ударов ВСУ из РСЗО Himars. Теперь они понимают, что украинская армия может достать своими ударами и на дальнее расстояние. В связи с тем, что российские военные оставили свои позиции в Запорожскую область экстренно прибыло подразделение ФСБ РФ с заданием провести розыскные действия по факту дезертирства 30 военнослужащих РФ.

Также в Запорожской ОВА отмечают, противник постоянно пытается искать слабые места в обороне ВСУ, чтобы наносить туда удары. За прошедшие сутки враг минимум 44 раза открывал огонь по позициям украинских защитников.

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Источник: https://t.me/zoda_gov_ua/10121
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