Ветеран войны назвал ошибку, которую Украина повторила за Россией

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Slava Kot
Бывший командир взвода батальона "Айдар" и ветеран войны Евгений Дикий считает, что мы повторили ошибку России на войне в Украине. По его словам, Украина впоследствии недооценила врага, что в начале вторжения сделали сами же россияне.
Украинские военные. Фото из открытых источников
Во время интервью для издания "Новинарня" Евгений Дикий рассказал, что Россия, начиная полномасштабное вторжение в Украину, не была готова к войне.
Дикий утверждает, что тогда украинцы "оценивали врага очень серьезно". Однако со временем, по словам военного эксперта, Украина повторила ошибку России.
Бывший командир "Айдара" указывает, что в начале вторжения украинцы оказались готовы для сопротивления от "страшного и сильного" врага и проявили себя с лучшей стороны как нация.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евгений Дикий назвал, какого возраста должен быть "идеальный солдат" на войне в Украине.
Также "Комментарии" писали, что эксперт, отчитавшийся для НАТО, рассказал о потерях Украины на войне.
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