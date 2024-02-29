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Ветеран войны назвал ошибку, которую Украина повторила за Россией

Евгений Дикий отметил, что украинцы последовали плохому примеру России на войне в Украине и повторила ошибку РФ во время ее полномасштабного вторжения.

сегодня, 15:50
Автор:
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Slava Kot
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Бывший командир взвода батальона "Айдар" и ветеран войны Евгений Дикий считает, что мы повторили ошибку России на войне в Украине. По его словам, Украина впоследствии недооценила врага, что в начале вторжения сделали сами же россияне.

Ветеран войны назвал ошибку, которую Украина повторила за Россией

Украинские военные. Фото из открытых источников

Во время интервью для издания "Новинарня" Евгений Дикий рассказал, что Россия, начиная полномасштабное вторжение в Украину, не была готова к войне.

"Нас в значительной степени спасло то, что россияне в нас не верили. Россияне не считали нас серьезным врагом. Они не шли вообще на войну – они шли на "специальную операцию". А тут вдруг их встречают войной. Они оказались к этой войне готовы еще меньше, чем мы", — говорит военный эксперт.

Дикий утверждает, что тогда украинцы "оценивали врага очень серьезно". Однако со временем, по словам военного эксперта, Украина повторила ошибку России.

"Это очень яркий пример недооценки врага. Я бы обратил внимание на этот пример, потому что, к сожалению, мы повторили эту ошибку. Мы научились у них плохого", — сказал Дикий.

Бывший командир "Айдара" указывает, что в начале вторжения украинцы оказались готовы для сопротивления от "страшного и сильного" врага и проявили себя с лучшей стороны как нация.

"Но мы и заплатили за это лучшими из нас. Мы понесли такие потери, которых бы абсолютно не должно быть, если бы мы готовились. Мы заплатили лучшими людьми, которые просто ушли и закрыли собой амбразуру", — добавляет ветеран войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евгений Дикий назвал, какого возраста должен быть "идеальный солдат" на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что эксперт, отчитавшийся для НАТО, рассказал о потерях Украины на войне.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OvhIJtB2nhU&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F
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