Ветеран войны назвал ошибку, которую Украина повторила за Россией

Бывший командир взвода батальона "Айдар" и ветеран войны Евгений Дикий считает, что мы повторили ошибку России на войне в Украине. По его словам, Украина впоследствии недооценила врага, что в начале вторжения сделали сами же россияне.



Украинские военные. Фото из открытых источников

Во время интервью для издания "Новинарня" Евгений Дикий рассказал, что Россия, начиная полномасштабное вторжение в Украину, не была готова к войне.

"Нас в значительной степени спасло то, что россияне в нас не верили. Россияне не считали нас серьезным врагом. Они не шли вообще на войну – они шли на "специальную операцию". А тут вдруг их встречают войной. Они оказались к этой войне готовы еще меньше, чем мы", — говорит военный эксперт.

Дикий утверждает, что тогда украинцы "оценивали врага очень серьезно". Однако со временем, по словам военного эксперта, Украина повторила ошибку России.

"Это очень яркий пример недооценки врага. Я бы обратил внимание на этот пример, потому что, к сожалению, мы повторили эту ошибку. Мы научились у них плохого", — сказал Дикий.

Бывший командир "Айдара" указывает, что в начале вторжения украинцы оказались готовы для сопротивления от "страшного и сильного" врага и проявили себя с лучшей стороны как нация.

"Но мы и заплатили за это лучшими из нас. Мы понесли такие потери, которых бы абсолютно не должно быть, если бы мы готовились. Мы заплатили лучшими людьми, которые просто ушли и закрыли собой амбразуру", — добавляет ветеран войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евгений Дикий назвал, какого возраста должен быть "идеальный солдат" на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что эксперт, отчитавшийся для НАТО, рассказал о потерях Украины на войне.