Ветеран войны назвал "наибольшую дыру" в новом законопроекте о мобилизации в Украине

Бывший командир роты батальона "Айдар" и ветеран войны Евгений Дикий подверг критике новый законопроект о мобилизации в Украине. По словам Дикого, законодательство до сих пор имеет "дыру" по мобилизации, которая благоприятна для уклонистов.



Евгений Дикий критикует новый законопроект о мобилизации. Фото из открытых источников

Евгений Дикий отметил, что в случае отказа служить после проверок в ТЦК военнообязанный становится дезертиром и имеет уголовное дело, в то время как за уклонение от призыва и избегание повесток карается только штрафом.

"Дело в том, что сейчас самая большая дыра в законодательстве – это то, что если ты уже надел пиксель, то шаг вправо, шаг влево – ты дезертир, это серьезное преступление. Если тебя официально призывают и ты отказываешься служить, это уголовное преступление на три года", — говорит Дикий и добавляет, что уклонисты избегающие повесток и ТЦК получат только административный штраф на 1700 гривен.

Подобную критику ветеран войны высказал и по поводу непрохождения ВЛК, которое не является преступлением в новом законопроекте, а лишь требует уплаты штрафа. По словам Евгения Дикого, в предыдущем законопроекте о мобилизации за отказ прохождения ВЛК было такое же наказание, как за отказ от призыва. Однако сейчас этой нормы нет.

"Вообще, такое впечатление, что новую версию писали так, чтобы не оскорбить уклонистов, ни чем их не разочаровать, не огорчить. И, к сожалению, это удалось", — подчеркнул Дикий.

Также Евгений Дикий критикует недостаточные ограничения для уклонистов, в частности блокировку карт, которые возможны только через суд. По его словам, "это вообще не наказание", ведь блокировка автоматически исчезает, если военнообязанный придет в военкомат и станет на учет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дикий дал прогноз, когда начнется массовая мобилизация в Украине.

Также "Комментарии" писали о 19-летнем студенте, которого незаконно мобилизовали и отправили на войну.