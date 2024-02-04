Ветеран войны назвал "наибольшую дыру" в новом законопроекте о мобилизации в Украине

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Slava Kot
Бывший командир роты батальона "Айдар" и ветеран войны Евгений Дикий подверг критике новый законопроект о мобилизации в Украине. По словам Дикого, законодательство до сих пор имеет "дыру" по мобилизации, которая благоприятна для уклонистов.
Евгений Дикий критикует новый законопроект о мобилизации. Фото из открытых источников
Евгений Дикий отметил, что в случае отказа служить после проверок в ТЦК военнообязанный становится дезертиром и имеет уголовное дело, в то время как за уклонение от призыва и избегание повесток карается только штрафом.
Подобную критику ветеран войны высказал и по поводу непрохождения ВЛК, которое не является преступлением в новом законопроекте, а лишь требует уплаты штрафа. По словам Евгения Дикого, в предыдущем законопроекте о мобилизации за отказ прохождения ВЛК было такое же наказание, как за отказ от призыва. Однако сейчас этой нормы нет.
Также Евгений Дикий критикует недостаточные ограничения для уклонистов, в частности блокировку карт, которые возможны только через суд. По его словам, "это вообще не наказание", ведь блокировка автоматически исчезает, если военнообязанный придет в военкомат и станет на учет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дикий дал прогноз, когда начнется массовая мобилизация в Украине.
Также "Комментарии" писали о 19-летнем студенте, которого незаконно мобилизовали и отправили на войну.
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