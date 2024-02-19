Ветеран войны назвал, какого возраста должен быть "идеальный солдат" на войне в Украине

Бывший командир взвода батальона "Айдар" и ветеран войны Евгений Дикий утверждает, что идеальный возраст для украинского бойца должен составлять около 30 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Дикого в эфире телемарафона.



Какой возраст у идеального солдата. Фото из открытых источников

Евгений Дикий объясняет, что бойцы такого возраста обладают балансом между психическим и физическим здоровьем, поэтому идеально подойдут для военного дела.

"Идеальный солдат, с моей точки зрения, это мужчина около 30 лет. "Вилка" по возрасту составляет 25-35 лет. Это уже люди, которые достаточно здоровы психологически, но еще здоровы физически. Это собственно идеальный боец", — заявил Дикий.

Также военный эксперт отреагировал на информацию о возможном уменьшении призывного возраста с 27 до 25 лет для мобилизации в Украине, предусмотренный в новом законопроекте. По словам ветерана войны, "это смешно". Дикий утверждает, что в Украине больше всего от мобилизации уклоняется категория менее 30 лет, поэтому нужно усилить попытки уменьшить возможности для избежания призыва, а не уменьшать призывной возраст.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о результатах социологического опроса, который показал, как украинцы относятся к избеганию мобилизации через бронь по уплате средств в бюджет.

Также "Комментарии" писали, что в ТЦК назвали категорию граждан, которых точно не мобилизуют. Спикер Полтавского ТЦК пояснил, что военный учет в Украине состоит из трех частей. К первой относится учет призывников, в который входят мужчины в возрасте до 27 лет. Именно эту группу людей, по словам работника ТЦК, не могут мобилизовать на войну в Украину. Остальные части военного учета состоят из учета военнообязанных и резервистов, представители которых могут быть мобилизованы.