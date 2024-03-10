Ветеран войны назвал большую проблему России: Украина имеет возможность переломить ход войны

Ветеран войны и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что у России большая проблема с мобилизацией, поэтому Украина вскоре может получить "окно возможностей", чтобы переломить ход войны.



Война в Украине. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона Евгений Дикий заявил, что в России активно уменьшилась мобилизация, а все имеющиеся дыры Россияне затыкают добровольной мобилизацией. Однако, по словам Дикого, этого оказалось недостаточно, поэтому Россия делает облавы на места, где живут нелегальные мигранты и заставляет их идти в армию или в тюрьму. Подобные случаи неоднократно фиксировались, а власти Индии призвали Россию освободить граждан Индии и вернуть их на территорию страны.

Ветеран войны объясняет, что в России пока не происходит процесс мобилизации из-за президентских выборов, которые пройдут в марте. Таким образом, если Россия начнет проводить мобилизацию потом, этот процесс займет несколько месяцев, а Украина получит шанс изменить ситуацию на поле боя.

"Если они в апреле выдыхаются, а к августу не приедут новые, то у нас открывалось бы "окно возможностей", когда их можно было бы громить, гнать и даже переломить ход войны окончательно в нашу пользу", — считает Евгений Дикий.

Однако военный эксперт отмечает, что изменить ход войны можно только в том случае, если Украина проведет удачный процесс мобилизации. Иначе у Украины могут возникнуть трудности с новыми силами РФ, какие через несколько месяцев после мобилизации попадут на фронт.

"И я бы уже задавал вопрос даже так — наберем ли мы достаточно людей, чтобы встретить достойно то русское нашествие, которое приползет к концу лета. Не факт", — говорит Дикий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, как Россия вынуждает граждан Индии идти на войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о ветеране войны, что назвал ошибку, которую Украина повторила за Россией.