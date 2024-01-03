Ветеран войны цинично объяснил уклонистам, почему в армии больше шансов выжить

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Slava Kot
Бывший командир батальона "Айдар" и ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что уклонистам нужно идти в армию, ведь так больше шансов выжить. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью для издания "Новинарня".
Дикий рассказал о шансах уклонистов выжить в войне. Фото из открытых источников
Дикий рассказал, что в случае поражения Украины в войне против России в уклонистов будут меньше шансов остаться живыми, чем в украинских военных.
Ветеран АТО объясняет, что в таком случае военное подразделение сможет перейти границу организованно и попасть в страны Европейского Союза. В качестве примера Евгений Дикий привел УПА, подразделения которых пересекли границы и остались жить в диаспоре после продолжительных боев против советской армии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дикий объяснил, где можно в Украине мобилизовать 80 тысяч уклонистов. По словам украинского ветерана, работники ТЦК во время задержаний на улице и других общественных местах лишь позорят репутацию армии, поэтому лучшим методом Дикий считает отмену отсрочки от мобилизации для студентов, получающих второе высшее образование.
Также "Комментарии" писали, что Евгений Дикий назвал город, в котором больше всего уклонистов от мобилизации.
Обсуждения
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Ігор
3 января 2024, 16:20
Тобто захисники не тільки ховаються за мирним населенням, а ще й думають про себе - у разі програшу мирне населення кинуть, а самі дадуть драпака як нацисти УПА. Нехай зелені чоловічки чиновників корумпованих переконують. Ті організми не хвилюються за небезпеку втратити свої посади і пенсії з захмарним фінансуванням. Їх рідні - успішні бізнесмени не бояться втратити ту розкіш яку вони завозять: золоті унітази дорогі машини ювелірні прикраси елітні напої та їжу брендовий одяг. А смердам за що хвилюватись за свої ланцюги?
SS
3 января 2024, 16:20
Что же этот утырок в тылу делает?! Пусть валит на передовую! И депутатов прихватит вместе с клоуном!