Ветеран АТО рассказал, когда ВСУ выйдут из Авдеевки

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Сейчас идут тяжелые, но выгодные Украине бои в Авдеевке, говорит Евгений Дикий.
Дикий о ситуации в Авдеевке
По его словам, соотношение потерь в Авдеевке один к десяти в пользу ВСУ. Однако он рассказывает, что только одна трасса ведет в город и если оккупанты ее перекроют, то военные будут выходить. По информации Дикого, по состоянию на данный момент РФ находится в 700 метрах от этой трассы. Когда оккупанты до нее дойдут, это только вопрос времени.
Ветеран АТО отметил, если не случится чуда, то ВСУ выйдут из Авдеевки.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на ужасные жертвы, российская армия, похоже, приблизилась к взятию города Авдеевка Донецкой области, пишет The Telegraph. Издание пишет, что в случае, если россияне захватят город, возникнут вопросы о том, ослабевают ли Вооруженные силы Украины, в частности, из-за уменьшения поддержки Запада.
Вместе с тем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал дождаться военного анализа текущей ситуации в Авдеевке Донецкой области от нового Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского перед тем, как делать преждевременные выводы, что "все потеряно".
"Комментарии" сообщали, что россияне пытаются захватить Авдеевку еще с 2014 года, однако в октябре 2023 существенно активизировали действия на этом направлении и начали наступление. И для Украины, и для РФ этот город играет ключевую политическую роль. Это дали понять президенты обоих государств. В частности, Владимир Зеленский посетил Авдеевку 29 декабря прошлого года, а Владимир Путин 31 января назвал Авдеевку одним из "важнейших направлений". Кроме того, российские телеграммы-каналы сообщили, что якобы российский диктатор требует захватить этот город до 1 марта. Говорят, что он перед президентскими выборами хотел бы записать видео из авдеевского коксохима "на тел техники НАТО".
Обсуждения
Новости