Ветеран АТО рассказал, когда ВСУ выйдут из Авдеевки

Сейчас идут тяжелые, но выгодные Украине бои в Авдеевке, говорит Евгений Дикий.

Дикий о ситуации в Авдеевке

"Это фактически "мясорубка", где враг утилизируется просто, я бы сказал, в индустриальных масштабах. До недавнего времени эта "мясорубка" для нас была однозначно выгодна именно в смысле этой ужасной военной арифметики, потому что война – это прежде всего о том, кто кого сколько убил, к сожалению"

, – сказал Дикий.

По его словам, соотношение потерь в Авдеевке один к десяти в пользу ВСУ. Однако он рассказывает, что только одна трасса ведет в город и если оккупанты ее перекроют, то военные будут выходить. По информации Дикого, по состоянию на данный момент РФ находится в 700 метрах от этой трассы. Когда оккупанты до нее дойдут, это только вопрос времени.

Ветеран АТО отметил, если не случится чуда, то ВСУ выйдут из Авдеевки.

"Я практически уверен, что никто не собирается покидать гарнизон в осаде, никто не собирается устраивать второй Мариуполь. Вопрос стоит так: пока держится логистическая трасса, до тех пор держится авдеевский гарнизон. Сигналом, чтобы отводить контингент из Авдеевки будет именно то, что РФ вышла к трассе. Не будем ванговать, через сколько это случится"

, – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на ужасные жертвы, российская армия, похоже, приблизилась к взятию города Авдеевка Донецкой области, пишет The Telegraph. Издание пишет, что в случае, если россияне захватят город, возникнут вопросы о том, ослабевают ли Вооруженные силы Украины, в частности, из-за уменьшения поддержки Запада.

Вместе с тем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал дождаться военного анализа текущей ситуации в Авдеевке Донецкой области от нового Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского перед тем, как делать преждевременные выводы, что "все потеряно".

"Комментарии" сообщали, что россияне пытаются захватить Авдеевку еще с 2014 года, однако в октябре 2023 существенно активизировали действия на этом направлении и начали наступление. И для Украины, и для РФ этот город играет ключевую политическую роль. Это дали понять президенты обоих государств. В частности, Владимир Зеленский посетил Авдеевку 29 декабря прошлого года, а Владимир Путин 31 января назвал Авдеевку одним из "важнейших направлений". Кроме того, российские телеграммы-каналы сообщили, что якобы российский диктатор требует захватить этот город до 1 марта. Говорят, что он перед президентскими выборами хотел бы записать видео из авдеевского коксохима "на тел техники НАТО".



