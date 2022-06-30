Вертолет с десантом, корабли и другая техника: в ВСУ рассказали общие потери оккупантов на Змеином

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В Вооруженных силах Украины рассказали, сколько уничтожили российской живой силы и техники на Змеином и возле него за всё время его оккупации. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ВСУ.
ВСУ. Фото из открытых источников
Так, по данным Вооруженных сил Украины, за все время оккупации острова Змеиный российская армия потеряла:
▪️ крейсер "Москва";
▪️5 катеров типа "Раптор";
▪️десантный катер типа "Серна";
▪буксир "Василий Бех";
▪судно "Всеволод Бобров" (повреждено);
▪️~ 5 ЗРК "Тор";
▪️3-4 единицы ЗРПК "Панцирь С-1";
▪️РЛСы;
▪Вертолет Ми-8 с десантом;
▪Вертолет Ми-26.
▪️боеприпасы;
▪️свыше 100-200 личного состава.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Сергей Гайдай показал, как сейчас выглядит Северодонецк после бомбардировок россией (Видео). ВСУ вышли из Северодонецка, бои продолжаются за Лисичанск.
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Также "Комментарии" сообщали о том, что не только Донецкая и Луганская: в США назвали область, которую Путин тоже хочет захватить. Аналитики американского Института изучения войны указали, на попытки российских оккупантов продвинуться в Харьковской области.
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