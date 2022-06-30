Вертолет с десантом, корабли и другая техника: в ВСУ рассказали общие потери оккупантов на Змеином

В Вооруженных силах Украины рассказали, сколько уничтожили российской живой силы и техники на Змеином и возле него за всё время его оккупации. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ВСУ.

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, по данным Вооруженных сил Украины, за все время оккупации острова Змеиный российская армия потеряла:

▪️ крейсер "Москва";

▪️5 катеров типа "Раптор";

▪️десантный катер типа "Серна";

▪буксир "Василий Бех";

▪судно "Всеволод Бобров" (повреждено);

▪️~ 5 ЗРК "Тор";

▪️3-4 единицы ЗРПК "Панцирь С-1";

▪️РЛСы;

▪Вертолет Ми-8 с десантом;

▪Вертолет Ми-26.

▪️боеприпасы;

▪️свыше 100-200 личного состава.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Сергей Гайдай показал, как сейчас выглядит Северодонецк после бомбардировок россией (Видео). ВСУ вышли из Северодонецка, бои продолжаются за Лисичанск.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что пока бомбил Сирию, дочь съели собаки в России: жуткая история летчика-предателя из Крыма. После ударов по Кременчугу, украинская писательница решила напомнить историю, которая произошла в российском Забайкалье.

Также "Комментарии" сообщали о том, что не только Донецкая и Луганская: в США назвали область, которую Путин тоже хочет захватить. Аналитики американского Института изучения войны указали, на попытки российских оккупантов продвинуться в Харьковской области.

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