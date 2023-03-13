Вероятность новой ракетной атаки России: в ВСУ рассказали, почему море на нашей стороне

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Кравцев Сергей
Из-за шторма в Черном море вероятность новой ракетной атаки России по территории Украины отсрочена. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
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Однако, по словам Гуменюк, вероятность нового ракетного обстрела России пока отсрочена, но остается достаточно высокой.
Читайте также на портале "Комментарии" — появились сведения, что российское руководство готовит планы эвакуации из аннексированного Крыма, понимая, что ее представительство там не вечно. Какова вероятность, что такое действительно происходит? Каковы перспективы деоккупации Крыма? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало — Украина выстояла очередную тяжелейшую неделю войны против России. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" наиболее значимые, с их точки зрения, события уходящей семидневки (с 6 по 11 марта), а также их значение в ракурсе российско-украинской войны.
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