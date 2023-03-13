Вероятность новой ракетной атаки России: в ВСУ рассказали, почему море на нашей стороне

Из-за шторма в Черном море вероятность новой ракетной атаки России по территории Украины отсрочена. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"В настоящее время море на нашей стороне — штормовая погода заставляет завести ракетоносители в пункты базирования, но мы знаем, что по меньшей мере один надводный ракетоноситель снаряжен и готов — это восемь ракет типа "Калибр", — отметила Наталия Гуменюк.

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Однако, по словам Гуменюк, вероятность нового ракетного обстрела России пока отсрочена, но остается достаточно высокой.

"Поскольку ракетоносителя достаточно двух-трех часов, чтобы оказаться на боевом курсе. Шторм не такой критический, чтобы он не вышел", — подчеркнула руководитель пресс-центра.

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