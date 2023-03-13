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Вероятность новой ракетной атаки России: в ВСУ рассказали, почему море на нашей стороне

В ВСУ оценили вероятность новой ракетной атаки россиян

сегодня, 08:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Из-за шторма в Черном море вероятность новой ракетной атаки России по территории Украины отсрочена. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк.

Вероятность новой ракетной атаки России: в ВСУ рассказали, почему море на нашей стороне

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"В настоящее время море на нашей стороне — штормовая погода заставляет завести ракетоносители в пункты базирования, но мы знаем, что по меньшей мере один надводный ракетоноситель снаряжен и готов — это восемь ракет типа "Калибр", — отметила Наталия Гуменюк.


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Однако, по словам Гуменюк, вероятность нового ракетного обстрела России пока отсрочена, но остается достаточно высокой.

"Поскольку ракетоносителя достаточно двух-трех часов, чтобы оказаться на боевом курсе. Шторм не такой критический, чтобы он не вышел", — подчеркнула руководитель пресс-центра. 

Читайте также на портале "Комментарии" — появились сведения, что российское руководство готовит планы эвакуации из аннексированного Крыма, понимая, что ее представительство там не вечно. Какова вероятность, что такое действительно происходит? Каковы перспективы деоккупации Крыма? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.                                                                                             

Также издание "Комментарии" сообщало — Украина выстояла очередную тяжелейшую неделю войны против России. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" наиболее значимые, с их точки зрения, события уходящей семидневки (с 6 по 11 марта), а также их значение в ракурсе российско-украинской войны.




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