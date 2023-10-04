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Константин Куликов
Российский "губернатор" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша должны быть возвращены в состав РФ "силой русского оружия", поскольку их население является потомками подданных Российской империи. Об этом сообщают "Комментарии".
Евгений Балицкий
В интервью российской журналистке он напомнил, что до 1917 года упомянутые территории входили в состав Российской империи, поэтому должны быть, по его мнению, возвращены России. Путь для этого Балицкий, представлявший в парламенте Украины до своего предательства Партию регионов и Оппозиционный блок, видит только вооруженный. Дипломатия возможна, отметил предатель, но все же приоритет в расширении своего господства Россия будет отдавать "силе русского оружия".
- Российская империя, когда шатнулась после большевистского переворота и пошла по другому пути развития, потеряла очень много своих подданных. Я сейчас про земли не говорю — это само собой — я понимаю, что это и Варшава, и Гельсингфорс-Хельсинки, и Ревель (Таллин — ред.), и Лиепая, и само собой Прибалтика вся. Это все наши земли и наши люди там живут, — говорит Балицкий. — Мы можем это вернуть только силой русского оружия. Вернуть свои земли, своих подданных. Тогда Российской империи, сейчас — Российской Федерации.
Цель возвращения, по версии рашиста, спасение этих людей и всего мира от "Содома и Гоморры", которые "сейчас творятся в Европе".
Напомним, что в истории Польши было пять разделов — в 1772, 1793, 1795, 1815 и 1939 годах. Последним, пятым разделом, в Польше считают пакт Молотова-Риббентропа, в ходе которого большая часть страны оккупирована нацистской Германией, западные области страны — Советским Союзом. В данный момент Польша создает одну из наибольших армий Европы.
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Партнери корумпованого вождя навмисно підіграють йому для затягування війни. Поки Великий Брехун маніпулює світом, розповідаючи, що він захищає весь світ від Путіна. Якщо не дадуть йому все більше грошей та заліза. Програє Шахрай, Путін піде далі. Російськи партнери створюють йому відповідний антураж підігруваннями.