Российский "губернатор" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша должны быть возвращены в состав РФ "силой русского оружия", поскольку их население является потомками подданных Российской империи. Об этом сообщают "Комментарии".

Евгений Балицкий

В интервью российской журналистке он напомнил, что до 1917 года упомянутые территории входили в состав Российской империи, поэтому должны быть, по его мнению, возвращены России. Путь для этого Балицкий, представлявший в парламенте Украины до своего предательства Партию регионов и Оппозиционный блок, видит только вооруженный. Дипломатия возможна, отметил предатель, но все же приоритет в расширении своего господства Россия будет отдавать "силе русского оружия".

- Российская империя, когда шатнулась после большевистского переворота и пошла по другому пути развития, потеряла очень много своих подданных. Я сейчас про земли не говорю — это само собой — я понимаю, что это и Варшава, и Гельсингфорс-Хельсинки, и Ревель (Таллин — ред.), и Лиепая, и само собой Прибалтика вся. Это все наши земли и наши люди там живут, — говорит Балицкий. — Мы можем это вернуть только силой русского оружия. Вернуть свои земли, своих подданных. Тогда Российской империи, сейчас — Российской Федерации.

Цель возвращения, по версии рашиста, спасение этих людей и всего мира от "Содома и Гоморры", которые "сейчас творятся в Европе".

Напомним, что в истории Польши было пять разделов — в 1772, 1793, 1795, 1815 и 1939 годах. Последним, пятым разделом, в Польше считают пакт Молотова-Риббентропа, в ходе которого большая часть страны оккупирована нацистской Германией, западные области страны — Советским Союзом. В данный момент Польша создает одну из наибольших армий Европы.

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