В России приговорили фотографа к 13 годам за поджог военкомата

Первый восточный окружной военный суд на выездной сессии в Улан-Удэ (Бурятия) признал местного фотографа Михаила Бабинцева виновным в "теракте" и назначил ему 13 лет лишения свободы. Он поджог военкомат. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на российское оппозиционное издание "Люди Байкала".

Михаил Бабинцев

Бабинцева обвинили в том, что в ночь на 17 октября 2022 года он забросил коктейль Молотова на крышу военкомата в селе Мухоршибирь. По мнению суда, Бабинцев это сделал "в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти".

Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Сторона защиты считает, что квалификация уголовного дела о теракте необоснованна и политически мотивированна.

Михаила Бабинцева с весны содержится в одиночной камере СИЗО.

Напомним, что по России прокатилась волна поджогов военкоматов, в которой участвовали, как мужчины, так и женщины. Поначалу эти действия квалифицировались как "умышленное уничтожение или повреждение имущества" (ст. 167 УК РФ). С осени 2022 года самой частой статьёй по делам об атаках на административные объекты стала 205 УК РФ ("Террористический акт"). Наказание по статье о теракте было ужесточено в апреле 2023 года, до 20 лет лишения свободы. Реже атаки квалифицируют как диверсию. Ответственность за диверсию расширили в конце 2022 года, почти все новые статьи (281.1 — 281.3 УК РФ) предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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