В Севастополе раздаются сильные взрывы и выстрелы: подробности

Во временно оккупированном Севастополе раздаются взрывы. Очевидцы говорят еще и о звуках выстрелов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российский Telegram-канал "ЧП/Севастополь".

Севастополь. Фото: из открытых источников

Как утверждают очевидцы, взрыв прогремел в районе Казачьей Бухты, в результате чего затряслись двери. Другие же говорят, что взрыв также был слышен в районе Гагаринской и магазина Метро. В частности, сообщают и о выстрелах.

Стоит добавить, что военное руководство Украины или другие официальные лица пока никак не комментировали данную ситуацию. Также молчат и представители российских оккупантов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 13 сентября Украина накрыла, похоже, ракетами, судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Есть информация, что повреждены подводная лодка и большой десантный корабль. О чем говорит эта атака и в принципе последние удары по Крыму? Как события вокруг полуострова могут развиваться в обозримом будущем (к примеру, до конца года)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



