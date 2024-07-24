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Вернет ли Украина Крым: признание главнокомандующего Сырского

Генерал Александр Сырский назвал военной тайной то, как Украина собирается вернуть Крым под свой контроль.

сегодня, 10:42
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Автор:
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Slava Kot

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украине реально вернуть Крым под свой контроль. По словам генерала, Украина будет делать все возможное, чтобы вернуть свои территории в международно признанных границах по состоянию на 1991 год.

Вернет ли Украина Крым: признание главнокомандующего Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский в интервью The Guardian ответил на вопрос, есть ли у Украины план возвращения Крыма, после того, как полуостров более 10 лет находится под незаконным контролем России. Главнокомандующий ВСУ заявил, что Украина может вернуть Крым под свой контроль, однако не прибегал к подробностям.

"Это реально. Конечно, это большая военная тайна", – сказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что Украина намерена вернуть не только Крым, но и другие украинские территории оккупированные Россией.

"Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить… чтобы освободить наших граждан, которые страдают на оккупированных территориях", — подчеркнул Сырский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал Александр Сырский рассказал о планах России увеличить численность своей армии. По его словам, россияне хотят до конца года иметь около 700 тыс. российских солдат на территории Украины.

Также "Комментарии" писали о скандальной депутатке Марьяне Безуглой, раскритиковавшей главнокомандующего ВСУ. По ее словам, Александр Сырский якобы готов подписать документы о капитуляции Украины. Кроме того, Безуглая призвала Сырского уйти в отставку и сравнила его с предыдущим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/24/i-know-we-will-win-and-how-ukraines-top-general-on-turning-the-tables-against-russia
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