Вернет ли Украина Крым: признание главнокомандующего Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украине реально вернуть Крым под свой контроль. По словам генерала, Украина будет делать все возможное, чтобы вернуть свои территории в международно признанных границах по состоянию на 1991 год.



Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский в интервью The Guardian ответил на вопрос, есть ли у Украины план возвращения Крыма, после того, как полуостров более 10 лет находится под незаконным контролем России. Главнокомандующий ВСУ заявил, что Украина может вернуть Крым под свой контроль, однако не прибегал к подробностям.

"Это реально. Конечно, это большая военная тайна", – сказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что Украина намерена вернуть не только Крым, но и другие украинские территории оккупированные Россией.

"Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить… чтобы освободить наших граждан, которые страдают на оккупированных территориях", — подчеркнул Сырский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал Александр Сырский рассказал о планах России увеличить численность своей армии. По его словам, россияне хотят до конца года иметь около 700 тыс. российских солдат на территории Украины.

Также "Комментарии" писали о скандальной депутатке Марьяне Безуглой, раскритиковавшей главнокомандующего ВСУ. По ее словам, Александр Сырский якобы готов подписать документы о капитуляции Украины. Кроме того, Безуглая призвала Сырского уйти в отставку и сравнила его с предыдущим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.