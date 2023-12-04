logo

BTC/USD

41495.81

ETH/USD

2220.14

LTC/USD

72.58

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Верещук рассказала, есть ли у Украины план Б, если США не продолжат поддержку
commentss НОВОСТИ Все новости

Верещук рассказала, есть ли у Украины план Б, если США не продолжат поддержку

В США окончатся выделенные средства для помощи Украины до конца года. Ирина Верещук рассказала, есть ли у Украины запасной план на такой случай.

сегодня, 17:10
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что поддержка США для Украины будет и в 2024 году, несмотря на несогласованность Соединенных Штатов относительно дальнейшей помощи Украине в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Ирины Верещук для издания "Голос Америки".

Верещук рассказала, есть ли у Украины план Б, если США не продолжат поддержку

Вицепремьер-министр Ирина Верещук о запасном плане для Украины. Фото из открытых источников

Журналист издания "Голос Америки" спросил Ирину Верещук, есть ли у правительства Украины план Б, если США не продолжат поддержку. Готова ли Украина к таким сценариям.


"Я уверена, что США так не скажут. То, что я увидела, то, что я испытала – я знаю и верю, что помощь будет проголосована", — заявила Верещук.

По словам вице-премьера США понимает, какова Россия и какую она представляет угрозу для мира, поэтому Украина уверена, что Соединенные Штаты "прикроют" страну и дадут новую помощь. Вместе с тем Верещук подчеркнула, что украинское правительство "прекрасно понимает", что 2024 год будет "очень сложным".

На уточняющий вопрос журналиста, уверена ли Украина, что будет поддержка США в 2024 году, Верещук утвердительно ответила "да".

Напомним, что американские политики сообщили об окончании средств до конца года, выделенных по разным программам для помощи Украине. Вместе с тем, сенатор от Республиканской партии Джеймс Ленкфорд сообщил о возможности принятия Конгрессом пакета помощи для Украины до конца 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель администрации президента США Джон Кирби дал совет президенту России Владимиру Путину, подписавшему указ об увеличении численности вооруженных сил РФ.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО, который Столтенберг рассказал, что ждать в случае победы Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.holosameryky.com/a/chy-ye-v-uriadu-ukrainy-plan-b-yakshcho-ssha-ne-prodovzhat-pidtrymku-vidpovila-vitsepremier-ministerka-ukrainy-iryna-vereshchuk/7383389.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!