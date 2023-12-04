Верещук рассказала, есть ли у Украины план Б, если США не продолжат поддержку

Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что поддержка США для Украины будет и в 2024 году, несмотря на несогласованность Соединенных Штатов относительно дальнейшей помощи Украине в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Ирины Верещук для издания "Голос Америки".



Вицепремьер-министр Ирина Верещук о запасном плане для Украины. Фото из открытых источников

Журналист издания "Голос Америки" спросил Ирину Верещук, есть ли у правительства Украины план Б, если США не продолжат поддержку. Готова ли Украина к таким сценариям.

"Я уверена, что США так не скажут. То, что я увидела, то, что я испытала – я знаю и верю, что помощь будет проголосована", — заявила Верещук.

По словам вице-премьера США понимает, какова Россия и какую она представляет угрозу для мира, поэтому Украина уверена, что Соединенные Штаты "прикроют" страну и дадут новую помощь. Вместе с тем Верещук подчеркнула, что украинское правительство "прекрасно понимает", что 2024 год будет "очень сложным".

На уточняющий вопрос журналиста, уверена ли Украина, что будет поддержка США в 2024 году, Верещук утвердительно ответила "да".

Напомним, что американские политики сообщили об окончании средств до конца года, выделенных по разным программам для помощи Украине. Вместе с тем, сенатор от Республиканской партии Джеймс Ленкфорд сообщил о возможности принятия Конгрессом пакета помощи для Украины до конца 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель администрации президента США Джон Кирби дал совет президенту России Владимиру Путину, подписавшему указ об увеличении численности вооруженных сил РФ.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО, который Столтенберг рассказал, что ждать в случае победы Путина.