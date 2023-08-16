Верещук ответила, сколько еще будет продолжаться война против России

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что "путь к победе будет длинный", а война не закончится ни до конца года, ни следующей весны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram Верещук.

Вице-премьер-министр Украины Ирины Верещук. Фото из открытых источников

Ирина Верещук считает, что нужно всем гражданам Украины, а также власти готовиться к затяжной и тяжелой войне против России.

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"Должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весны" — все это неправда", — пишет Ирина Верещук.

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий объясняет, что должен делать каждый украинец для победы. По словам Верещук, нужно "настраиваемся на марафон, а не на спринт". Не тратить ресурсы и время на ненужные вещи, а приниматься только за реалистичные задачи.

Кроме того, Верещук резко отозвалась о коррупции, которую назвала государственным предательством и объяснила, "если не жестко, то не сработает". Также Верещук критикует политиканство и добавляет, что распри могут происходить после войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный и популярный видеоблогер Олег Жданов рассказал, когда война в Украине закончится. Ютубер объяснил, какие факторы влияют на этот процесс.

Также "Комментарии" писали, что после проведения удачной спецоперации, в которой украинские элитные бойцы захватили в плен российского командира батальона, он раскрыл секретные данные армии РФ. ВСУ использовала информацию и ударила по важным военным объектам российских сил.