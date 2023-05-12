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Венгрия снова требует подкорректировать новый санкционный список ЕС

Венгрия хочет исключить трех человек из 72, против которых предложено ввести санкции за подрыв суверенитета Украины

сегодня, 11:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Венгрия хочет исключить трех человек из нового санкционного списка против РФ, предложенного Европейской комиссией в рамках 11-го пакета санкций. Как сообщает портал "Комментарии", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Венгрия снова требует подкорректировать новый санкционный список ЕС

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"Теперь Венгрия хочет исключить трех человек из 72, против которых предложено ввести санкции за подрыв суверенитета Украины. В тройку входит Владимир Морозов, председатель Белорусской железной дороги", – говорится в посте.


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Стоит отметить, Будапешт не впервые требует исключения лиц из предложенных санкций. Ранее патриарх Кирилл не попал в санкционный список Евросоюза из-за сопротивления Венгрии.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, посетившая 9 мая Киев, рассказала о содержании 11-го пакета санкций ЕС против России. По ее словам, он состоит из трех глав: первая – еще больше запретов на импорт товаров в РФ (в том числе новейшие технологии или запчасти для самолетов, идущих в третьи страны и затем в Россию), вторая – сосредоточение на инструментах, которые помешают стране-агрессору получить европейские товары; третья – запрет теневых организаций, которые намеренно обходят санкционные меры. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский высказал надежду, что в 11-й пакет санкций ЕС против РФ будут внесены ограничения и запреты на российский атомный сектор. Что можно сказать об уроне, который РФ уже нанесли санкции? Какие ожидания от нового пакета? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Источник: https://twitter.com/RikardJozwiak?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1656917545109135362%7Ctwgr%5Eedc280b193e13d3ff310f95ae386c70459995925%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2023%2F05%2F12%2F716
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