Венгрия снова требует подкорректировать новый санкционный список ЕС

Венгрия хочет исключить трех человек из нового санкционного списка против РФ, предложенного Европейской комиссией в рамках 11-го пакета санкций. Как сообщает портал "Комментарии", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"Теперь Венгрия хочет исключить трех человек из 72, против которых предложено ввести санкции за подрыв суверенитета Украины. В тройку входит Владимир Морозов, председатель Белорусской железной дороги", – говорится в посте.

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Стоит отметить, Будапешт не впервые требует исключения лиц из предложенных санкций. Ранее патриарх Кирилл не попал в санкционный список Евросоюза из-за сопротивления Венгрии.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, посетившая 9 мая Киев, рассказала о содержании 11-го пакета санкций ЕС против России. По ее словам, он состоит из трех глав: первая – еще больше запретов на импорт товаров в РФ (в том числе новейшие технологии или запчасти для самолетов, идущих в третьи страны и затем в Россию), вторая – сосредоточение на инструментах, которые помешают стране-агрессору получить европейские товары; третья – запрет теневых организаций, которые намеренно обходят санкционные меры. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский высказал надежду, что в 11-й пакет санкций ЕС против РФ будут внесены ограничения и запреты на российский атомный сектор. Что можно сказать об уроне, который РФ уже нанесли санкции? Какие ожидания от нового пакета? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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