Великобритания в ОБСЕ оценила потери России под Бахмутом

С мая 2022 года в боях за Бахмут российская регулярная армия и ЧВК "Вагнер" потеряли от 20 до 30 тыс. военных убитыми и ранеными. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Укринформ, который цитирует старшего военного советника делегации Великобритании в ОБСЕ Яна Стаббса.

Оборона Бахмута триває

"В то время, как Россия продолжает наступление в Донбассе, она терпит чрезвычайно большие потери. С мая прошлого года только в районе Бахмута были убиты и ранены от 20 до 30 тысяч "вагнеровцев" и военнослужащих регулярной российской армии — это огромные человеческие потери при общем продвижении примерно на 25 километров", — сказал Стаббс.

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Потери украинской стороны в боях за Бахмут неизвестны. Но потери Украины за год войны американское издание Politico оценивает в сто тысяч человек. Россияне за год войны в Украине, по данным Генштаба ВСУ, потеряли свыше 160 тысяч человек. В последнем случае, речь идет только о подтвержденных потерях россиян.

Напомним, что во время проведения Ставки верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Владимир Сырский приняли консолидированное решение не оставлять город и продолжить оборону Бахмута. При этом руководство Украины неоднократно подчеркивало, что среди военного командования и политического руководства нет разногласий относительно вопроса обороны Бахмута.

Как утверждает заместитель министра обороны Анна Маляр, фейки о разногласиях по вопросу Бахмута распространяет Россия.

По мнению экспертов, одной из целей защиты Бахмута может быть подготовка Украины к контрнаступлению. Предполагается, что оно может начаться в апреле-мае текущего года. Есть даже два его сценария.