logo

BTC/USD

24765.49

ETH/USD

1652.59

LTC/USD

78.63

USD/UAH

38.52

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Великобритания в ОБСЕ оценила потери России под Бахмутом
commentss НОВОСТИ Все новости

Великобритания в ОБСЕ оценила потери России под Бахмутом

Они огромны

сегодня, 14:19
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

С мая 2022 года в боях за Бахмут российская регулярная армия и ЧВК "Вагнер" потеряли от 20 до 30 тыс. военных убитыми и ранеными. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Укринформ, который цитирует старшего военного советника делегации Великобритании в ОБСЕ Яна Стаббса.

Великобритания в ОБСЕ оценила потери России под Бахмутом

Оборона Бахмута триває

"В то время, как Россия продолжает наступление в Донбассе, она терпит чрезвычайно большие потери. С мая прошлого года только в районе Бахмута были убиты и ранены от 20 до 30 тысяч "вагнеровцев" и военнослужащих регулярной российской армии — это огромные человеческие потери при общем продвижении примерно на 25 километров", — сказал Стаббс.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Потери украинской стороны в боях за Бахмут неизвестны. Но потери Украины за год войны американское издание Politico оценивает в сто тысяч человек. Россияне за год войны в Украине, по данным Генштаба ВСУ, потеряли свыше 160 тысяч человек. В последнем случае, речь идет только о подтвержденных потерях россиян.

Напомним, что во время проведения Ставки верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Владимир Сырский приняли консолидированное решение не оставлять город и продолжить оборону Бахмута. При этом руководство Украины неоднократно подчеркивало, что среди военного командования и политического руководства нет разногласий относительно вопроса обороны Бахмута.

Как утверждает заместитель министра обороны Анна Маляр, фейки о разногласиях по вопросу Бахмута распространяет Россия.

По мнению экспертов, одной из целей защиты Бахмута может быть подготовка Украины к контрнаступлению. Предполагается, что оно может начаться в апреле-мае текущего года. Есть даже два его сценария.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!